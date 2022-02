GF Vip, Jessica: “Non ho mai preso mezzi pubblici” | Spende una fortuna per l’autista

Jessica prima di partecipare al GF Vip era stata la protagonista di un altro reality in cui ebbe modo di raccontare la sua vita da princess.

Al momento Jessica Selassiè è ancora nella casa del GF Vip e sembra essere interessata a Barù.

GF Vip: Jessica e la sua vita da princess

Jessica è una delle tre princess entrata nella casa del GF Vip a settembre. La ragazza ha raccontato di essere maturata molto durante questo percorso nella casa, anche se non è stata, per così dire, accontentata, almeno fino a qualche settimana fa, da Alfonso Signorini. Sì perché Jessica, non appena ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip ha ammesso di essere lì per cercare l’amore che fuori non era riuscita a trovare.

Per questo motivo, aveva chiesto a Signorini che le inviasse un bono in casa. Così, è arrivato Alessandro che, però, sta avendo una storia con Sophie. Poi è arrivato Barù ma non sembra ci sia poi tanta voglia da parte dell’uomo di intraprendere una storia sentimentale. Infine, sono arrivati altri due ragazzi tra cui Antonio Medugno, TikToker.

Il ragazzo, nelle ultime ore, starebbe corteggiando serratamente la princess ma lei sembrerebbe essere presa molto più da Barù. Jessica ha messo subito le mani avanti con il nuovo ingresso nella casa del GF Vip perché ha saputo che Antonio, fuori dalla casa, avrebbe avuto una frequentazione con Clarissa, sua sorella.

Meglio l’autista che i mezzi pubblici

Non sappiamo se fino a marzo Jessica riuscirà a trovare l’amore nella casa. In ogni caso, quando uscirà, l’aspetterà la sua vita da Riccanza. Sì perché Jessica è stata una delle protagoniste del reality show di Mtv giunto all’ultima edizione nel 2020 perché fu bloccato dalla pandemia.

In quel reality, Jessica ha avuto modo di raccontare e mostrare agli spettatori la sua vita fatta di sfarzo e divertimento. Ma anche di vizi. La princess, infatti, raccontò che in Italia non ha mai preso i mezzi pubblici e, probabilmente, non li prenderà mai.

“E’ molto più comodo avere un autista che ti aspetta fuori dai negozi mentre fai shopping”.

Certo, l’autista può essere una grande comodità soprattutto se si vogliono indossare le mise accattivanti e i tacchi altissimi che Jessica e le sue sorelle sono solite portare. Chissà quanto spenderà! In una sua precedente confessione, sempre a Riccanza, la cifra per il suo tenore di vita, al mese, si aggira attorno ai 100 mila euro.