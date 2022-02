Focaccia dolcissima di Benedetta Rossi, fatta in casa pazzesca per i bambini

La focaccia dolcissima è una ricetta ideale per una sana merenda sia per grandi che per i bambini piccini un ottimo prodotto lievitato fare in casa per i nostri cari.

Benedetta Rossi riproduce con la ricetta delle focacce dolci alcune

ricette tradizionali del Piemonte e della Liguria facili da fare.

Focaccia dolcissima di Benedetta Rossi

Una focaccia che grazie allo zucchero semolato sparso sulla superficie diventa ultra golosa, croccante e un po’ caramellata, da leccarsi le dita! Un tocco in più? Possiamo aggiungere un po’ di uvetta oppure dei fichi secchi.

Ingredienti per 6 persone

650 g farina metà 00 e metà manitoba

1 busta Lievito di birra con pasta madre disidratati Dolci Lievitati PANEANGELI

150 ml latte tiepido

150 ml acqua tiepida

150 g zucchero

120 ml olio di semi di girasole

1 bustina Vanillina PANEANGELI

1 cucchiaino sale

zucchero semolato q.b.per decorare

Preparazione

Iniziamo la preparazione della focaccia dolcissima prendendo una capiente terrina in cui verseremo la farina e una busta di Lievito di birra con pasta madre disidrati per dolci lievitati PANEANGELI. Quindi mescoliamo insieme i due ingredienti.

Prendiamo un altro contenitore capiente e versiamo il latte e l’acqua entrambi tiepidi, uniamo l’olio di semi di girasole, un cucchiaino di sale, lo zucchero, e la bustina di Vanillina PANEANGELI. Iniziamo a mescolare e piano piano, senza smettere di amalgamare gli ingredienti e uniamo la farina.

Una volta che l’impasto ha raggiunto una consistente soda, infariniamo leggermente il piano da lavoro e possiamo passare alla lavorazione con le mani.

Procediamo impastando fino a che non avremo raggiunto un composto dalla o consistenza si elastica, ma anche morbida e omogenea. Una volta terminato inseriamo il panetto in una ciotola, sul quale faremo una incisione a croce.

Rivestiamo la ciotola con del domopak e lasciamo la ciotola in un posto caldo a lievitare per circa 2 ore, dovremmo aspettare che l’impasto raddoppi il suo volume.

Quando l’impasto è ormai lievitato lo allarghiamo in una teglia che avremo unto abbondantemente. Per riuscirci basterà ungere anche le mani, questo renderà più agevola l’operazione.

Possiamo avviare ora la seconda lievitazione, che richiede altri 30 minuti circa di posa.

Una volta passato il tempo, cospargiamo la superficie della focaccia con lo zucchero semolato e mettiamo a cuocere a 180° C, se il forno e ventilato per circa 20-25 minuti, se invece abbiamo un forno statico a 190° C ma sempre per circa 20-25 minuti.

Una volta scattato il timer del forno la nostra focaccia dolce sarà pronta per essere apprezzata da tutta la famiglia!