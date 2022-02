Savoia incastrati dopo anni, in ballo 300 milioni di euro: “Sono rovinati”

I Savoia incastrati dopo tanti anni, in ballo 300 milioni di euro. Ecco che cosa rivendicano i membri dell’antica dinastia italiana.

Il XX secolo ha segnato la fine di una delle dinastie più lunghe di sempre: quella dei Savoia. Dopo la seconda guerra mondiale e l’esilio dei membri reali, nascerà la Repubblica Italiana e i titoli nobiliari della storica famiglia non avranno più alcun valore legale, saranno soltanto appellativi prestigiosi di una casata caduta in rovina.

Tra i protagonisti più famosi della famiglia Savoia citiamo Emanuele Filiberto, figlio di Vittorio Emanuele e Marina Doria nonché nipote di Umberto II di Savoia, ultimo re d’Italia. I Savoia sono stati esiliati per tanti anni e Filiberto è arrivato per la prima volta in Italia nel 2002, quando sono dei caduti gli effetti delle disposizioni sull’esilio.

Nonostante lui continui a proclamarsi Principe del Piemonte e Principe di Venezia, i suoi titoli non hanno valenza legale per lo stato Italiano. Arriva nelle ultime ore una notizia che coinvolge direttamente alcuni membri della famiglia reale e lascia basiti.

L’ex famiglia reale in guerra con lo stato italiano: in ballo 300 milioni di euro

Notizia dell’ultima ora: i Savoia fanno causa allo stato italiano e la ragione è piuttosto seria. I membri della ex dinastia reale hanno chiesto allo stato italiano la restituzione di brillanti e monili di grande prestigio che sono custoditi in uno scrigno contenuto in un caveau della Banca d’Italia.

Questi gioielli sono stati sottratti alla corona nel giugno del 1946. Il bottino è piuttosto cospicuo. Si parla di 6732 brillanti e 2000 perle che compongono orecchini, diademi, corone collier, spille e bracciali.

Tra qualche ora si terrà un incontro tra gli avvocati dell’ex famiglia reale e i rappresentanti della Banca d’Italia. A spingere un colloquio pacifico con lo stato italiano è il principe Vittorio Emanuele di Savoia e le principesse Maria Beatrice e Maria Gabriella.

I membri della famiglia Savoia si augurano di arrivare ad un accordo pacifico e conveniente e, fa sapere il loro avvocato, se non si dovessero ottenere risultati positivi, si procederà con la citazione in giudizio dello stato italiano.

Sui social molti hanno ironizzato sulla questione affermando che, senza questi gioielli, la nobile famiglia è caduta in rovina. Nel 2021 l’avvocato di Emanuele Filiberto aveva già inviato una richiesta ufficiale allo stato italiano chiedendo la restituzione dei monili che dà sempre sono appartenuti alla famiglia Savoia.