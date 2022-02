Milano, bloccano la porta di casa di un disabile e appiccano il fuoco: arrestati

By

Nell’abitazione, in zona Affori a Milano, la vittima della spedizione punitiva, un disabile di 37 anni, era con la compagna. La donna è riuscita a spegnere le fiamme, per poi allertare i vigili del fuoco.

Gli arrestati sono due uomini di 40 e 49 anni, che sono ora accusati di tentato omicidio, incendio e minaccia aggravata in concorso. Il disabile e la compagna hanno riportato gravi ustioni.

Bruciano casa di un disabile: arrestati

Sono finiti in manette i due uomini che la notte tra il 2 e il 3 gennaio hanno appiccato un incendio in un’abitazione in zona Affori, periferia Nord di Milano.

I due, 40 e 49 anni rispettivamente, avevano bloccato la porta d’ingresso dell’abitazione, che funge anche da laboratorio, con uno stendibiancheria, per impedire che gli inquilini uscissero di casa.

Dopodiché avevano appiccato il fuoco, con una tanica di benzina acquistata poco prima da un benzinaio in zona e versata nell’appartamento.

All’interno dell’abitazione c’erano un uomo disabile di 37 anni e la sua compagna, che fortunatamente è riuscita a domare le fiamme e ad allertare i vigili del fuoco.

Sia il 37enne che la donna hanno riportato diverse e gravi ustioni sulla parte alta del corpo, che si sono procurati nel tentativo di domare le fiamme, che in pochi istanti si sono propagate nell’abitazione.

I due imputati dovranno ora rispondere di tentato omicidio, incendio e minaccia aggravata in concorso.