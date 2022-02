Giovanna Civitillo si alza in piedi tra il pubblico e fa la “scossa” come 20 anni fa | Amadeus in delirio

Giovanna Civitillo stupisce tutto il pubblico presente al Festival di Sanremo e fa la famosissima “scossa”. Il conduttore Amadeus, nonché suo marito, letteralmente senza parole.

Come ben saprete negli ultimi giorni sono state mandate in onda, in diretta televisiva, le prime puntate del famosissimo Festival di Sanremo. Numerosi sono gli artisti che si sono presentati come concorrenti e che tuttora sono in gara per contendersi il prestigioso trofeo donato loro sul palco dell’Ariston. Inoltre chi riuscirà ad aggiudicarsi il primo porto sarà un concorrente ufficiale dell’Eurovision Song Contest. Tutti quindi dono molti concentrati sui cantanti in gara, sono numerosi però gli ospiti chiamati per ravvivare il palco durante i minuti di attesa.

Nelle prime serate abbiamo dato il benvenuto ad innumerevoli volti famosi nel mondo dello spettacolo e del cinema. I quali sono stati gli ospiti ufficiali dell’evento, invitati sul palco di Sanremo proprio dal conduttore Amadeus. Avendo lui un compito di tale portata, ovviamente, i posti in prima fila sono stati occupati direttamente dalla famiglia. La stessa moglie del conduttore è stata la protagonista di svariati interventi sul palco, come ad esempio il discorso fatto per sdrammatizzare da Fiorello. In tutto questo il conduttore non ha fatto altro che godersi gli attimi insieme a lei e farsi qualche grossa risata.

Giovanna Civitillo si alza e fa la famosa “scossa” tra il pubblico, Amadeus senza parole

La scorsa notte si è tenuta la terza serata del Festival e, come ogni sera, sono saliti sul palco i vari ospiti. Uno di questi era proprio Cesare Cremonini, il quale ha incantato tutti con un’esibizione anni ’90.

Durante l’esibizione, entusiasta di vedere finalmente il pubblico presente nella sala, si è avvicinato ed ha iniziato a ballare con una persona in particolare, ovvero la moglie del conduttore. Quest’ultima ha iniziato a scatenarsi con lui.

Dopo vari pasi di danza abbozzati, la donna ha fatto proprio la sua famosissima “scossa”. Tutti conosciamo questo passo poiché è proprio questo che, inizialmente, ha incantato Amadeus facendolo poi avvicinare a lei. Vedendo la sua disinvoltura nel mostrarsi, tutti i presenti hanno iniziato a scatenarsi a ritmo di musica e l’Ariston sembrava quasi una sala da bello.

Giovanna fa la "scossa" a Sanremo 😱✈️ pic.twitter.com/kfvykQOSRq — GossipeTrash (@GossipeTrash) February 4, 2022

Successivamente il cantante Cremonini è tornato sul palco ed ha ringraziato tutti i presenti. Amadeus, felice di aver visto la moglie divertirsi, lo ha salutato con un gran sorriso continuando poi a condurre il Festival. La moglie è tornata al suo posto e si è goduta la serata.