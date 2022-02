Belen smascherata pubblicamente. Il riavvicinamento a Stefano De Martino è una ennesima messa in scena. Ecco con chi è stata beccata lei

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno organizzato tutto? La conduttrice argentina è stata beccata proprio con lui, smascherata pubblicamente. Facciamo luce su questa misteriosa vicenda.

Belen beccata proprio con lui

È ormai confermata la rottura definitiva tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez. I due non vivono sotto lo stesso tetto già da diverso tempo e si parlano solo per questioni relative alla crescita di Luna Marì, il frutto del loro amore nato il 12 luglio 2021. Dopo l’addio al fotografo e hair stylist, con il quale la passione è durata all’incirca un anno, la Rodriguez si è riavvicinata all’ex marito Stefano De Martino.

È stato lui a portarla e a riprenderla in aeroporto durante il periodo delle vacanze natalizie e sempre insieme a lui la showgirl argentina è stata paparazzata in diversi locali milanesi, fuori la casa nel cuore di Milano di proprietà dell’ex ballerino di Amici e in un noto locale a trascorrere una serata in compagnia di altre persone.

Arriva però una notizia che lascia davvero senza parole: Belen ha organizzato a tavolino il riavvicinamento con Stefano De Martino. Ecco con chi è stata beccata. Assurdo.

Riavvicinamento tra la Rodriguez e De Martino: tutta una messa in scena

Il riavvicinamento tra la conduttrice argentina e il ballerino partenopeo è solo una messa in scena. Tutto è stato organizzato a tavolino. Per settimane i fan hanno sperato in un ritorno di fiamma tra la Rodriguez e De Martino.

I due in più occasioni sono stati paparazzati insieme, nel centro di Milano, a cena da soli e a passeggiare vicini più che mai nella capitale dello shopping. Eppure, tutto questo grande amore in realtà non esisterebbe, si tratterebbe di un’ennesima messa in scena.

A lanciare la notizia bomba è il ‘gossipparo’ noto come l’investigatore social, il quale ha pubblicato alcune Instagram stories che lasciano davvero interdetti. Secondo il re del gossip, Belen è stata beccata da Bulgari in compagnia di Fabrizio Corona con il quale stava organizzando delle finte paparazzate.

Il popolare fotografo, secondo alcune talpe, si vantava di aver già organizzato le recenti paparazzate tra la showgirl argentina e il ballerino napoletano. A quanto pare, le recenti foto che abbiamo visto di Belen e Stefano insieme, sono state vendute ai più autorevoli giornali da alcuni paparazzi di Corona.

Si è trattato, in ogni caso, almeno si presume, di servizi organizzati a tavolino. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere l’evoluzione della vicenda.