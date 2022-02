Torta Sbrisolona di Iginio Massari, il segreto dello chef per renderla dolce e buona come la sua

La Torta Sbrisolona o sbriciolata è un dolce buonissimo, a base di farina di mais, che fa parte della tradizione contadina del mantovano.

Ideale da servire per una merenda o un tè, può essere arricchita con frutta o crema al cioccolato.

Torta Sbrisolona di Iginio Massari

Iginio Massari è un pasticciere e personaggio televisivo italiano nato a Brescia, nel 1942. Dalla seconda edizione di MasterChef Italia, Igino Massari si è guadagnato uno spazio come personaggio televisivo in qualità di giudice e ospite fisso della trasmissione.

La torta Sbrisolona è un dolce dalle origini povere dolce dalla preparazione davvero semplice, tuttavia perché la torta sia davvero friabile è importante non scaldare troppo l’impasto.

Ingredienti per la Torta Sbrisolona

330 g di farina 00

2,5 g di baking

330 g di burro di ottima qualità

170 g di mandorle grezze

100 g di farina di mais macinata finemente

250 g di zucchero semolato

3 g di sale

100 g di uova

1 baccello di vaniglia del Madagascar

Ingredienti per la crema inglese

250 ml di latte

1/2 baccello di vaniglia Tahiti

60 g di tuorli

55 g di zucchero

Preparazione

Iniziamo la preparazione della Torta Sbrisolona inserendo nella planetarie che avremo attrezzata con lo scudo e per 5 minuti, le farine, il lievito in polvere, le mandorle grezze macinate grossolanamente e il burro per circa 5 minuti.

L’impasto perché sia totalmente friabile a massa non deve incorporare aria.

In seguito potremo unire all’impasto nella planetaria lo zucchero, il sale sciolto in 10 g di acqua, le uova e i baccelli di vaniglia. Una volta che l’impasto è pronto ( considerate che la massa deve essere lavorata molto poco), questa avrà la consistenza ancora un po’ sbriciolata.

Una volta terminato poniamo la planetaria nel frigo, per lasciarla tutta la motte. Il giorno seguente dovremo farla passare attraverso un setaccio dalle maglie grandi (diciamo all’incirca 5×5 mm), per ricavarne una granella di pasta.

Ora passiamo a cuocere in forno preriscaldato a 160°/170°C per circa 20 minuti, la pasta che è stata posta in una teglia.

Ricordate che la sbrisolona deve essere croccante e friabile.

Mettiamo da parte la teglia e proseguiamo con la preparazione della crema inglese, facendo bollire in una casseruola il latte e la vaniglia.

In una ciotola a parte utilizzando un frustino amalgamiamo i tuorli con lo zucchero, quando il è arrivato a ebollizione, filtrarlo e quindi incorporarlo ancora bollente all’impasto appena ottenuto.

Mettiamo a cuocere a bagnomaria rigirando con una piccola frusta, quando vedrete la crema essere sempre più densa, sarà pronta per essere tolta dal fornello. Dovrete farla raffreddare velocemente in un tegame freddo per non farla granire. Ora potete servire la vostra Torta Sbrisolona insieme con la crema inglese.