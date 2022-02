By

Nulla da fare per il bambino di 2 anni precipitato questa mattina dall’ottavo piano di un palazzo in via Pacini, a Torino.

Nonostante i soccorsi immediati, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Cade dall’ottavo piano: bimbo di 2 anni morto sul colpo

Un volo di oltre 10 metri che non gli ha lasciato scampo: è morto così un piccolo di appena due anni, precipitato questa mattina da un palazzo in via Pacini, a Torino.

Al momento l’ipotesi più accreditata sembra essere quella di un incidente, ma sul caso sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti, che stanno ascoltando i familiari del piccolo e gli altri condomini.

Sul posto sono giunti i carabinieri e i mezzi di soccorso, che non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con il suolo: il piccolo è morto sul colpo.

Il 14 gennaio scorso una bambina di appena 3 anni, la piccola Fatima Skika, perse la vita in un contesto simile.

La piccola era con il compagno della madre, Azhar Mohssine, quando precipitò dal quinto piano di una palazzina in via Milano, a Torino, dove viveva con la mamma e un fratello più grande.

Per la sua morte, con l’accusa di omicidio colposo, è finito in carcere il compagno della donna, che avrebbe volontariamente lanciato la piccola Fatima dal balcone di casa.

Bimbo precipitato a Napoli

Stesso dramma, ma dai risvolti fortunatamente meno drammatici, quello vissuto questa mattina a Quarto, provincia di Napoli.

Un bambino di 3 anni è precipitato dal secondo piano di uno stabile in via Casalanno. Stando ai primi accertamenti il piccolo sarebbe salito su un secchio capovolto, raggiungendo così la finestra, dalla quale poi è precipitato.

Trasportato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dalla madre e da alcuni familiari, i medici gli hanno diagnosticato una:

“frattura cranica con lacerazione e contusione cerebrale”.

Le prossime ore saranno decisive per capire il decorso operatorio e magari sciogliere la prognosi.

Dal nosocomio di Pozzuoli, vista la gravità delle sue condizioni, i medici hanno quindi disposto il trasferimento del piccolo paziente all’ospedale Santobono di Napoli, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Sembra che, al momento dell’incidente, la mamma del piccolo non fosse in casa, perché uscita per prelevare un altro figlio da scuola. Con il bambino di 3 anni sarebbe rimasto il fratello più grande, di 14 anni.

Quarto (Napoli), sale sul secchio per affacciarsi alla finestra: bimbo di 3 anni precipita dal 2 piano, è gravissimo https://t.co/8HNZGn5mDA — BlitzQuotidiano (@BlitzQuotidian0) February 3, 2022

Sull’incidente sono comunque in corso gli accertamenti dei Carabinieri di Pozzuoli, che stanno ascoltando i familiari del piccolo.