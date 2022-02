Grande Fratello Vip 6, Miriana Trevisan nei guai, scatta la denuncia per la gieffina. L’ex valletta di Mike Bongiorno rischia di brutto.

Guai grossi per Miriana Trevisan, arriva per lei una denuncia. Si parla di raccomandazioni dai piani alti. Ecco che cosa sta succedendo.

Miriana Trevisan nell’occhio del ciclone

Tra le concorrenti più chiacchierate dell’edizione 6 del Grande Fratello Vip c’è sicuramente Miriana Trevisan. L’ex valletta di Mike Bongiorno continua la sua avventura nel bunker di Cinecittà iniziata il lontanissimo 13 settembre 2021.

Rare volte la gieffina è finita in nomination e la sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia sembra proprio essere garantita. Qualcosa però non convince i telespettatori. Nelle scorse ore è accaduto un episodio che ha lasciato la concorrente senza parole.

Sui social si mormora che la Trevisan sia venuta a conoscenza di un fatto serio che potrebbe mettere a rischio non soltanto la sua permanenza in casa ma anche la sua reputazione.

Soleil l’ha sentita urlare dal confessionale come se le fosse stata comunicata una brutta notizia. In effetti potrebbe essere così. I social sono in rivolta, l’ex valletta di Mike Bongiorno non convince e la colpa sarebbe dei piani alti del Grande Fratello.

Scatta la denuncia per la gieffina

I social sono in rivolta, non si parla d’altro che di Miriana Trevisan il cui nome, tra l’altro, nelle ultime ore è diventato tendenza su Twitter. Molti credono che l’ex valletta di Mike Bongiorno abbia un contratto particolare e diverso rispetto agli altri concorrenti e che gli autori facciano di tutto per tutelarla e farla continuare a rimanere in gara.

Lei stessa ha confessato, quando è finita qualche mese fa al televoto con Nicola Pisu, che il pubblico avrebbe voluto salvare il figlio di Patrizia Mirigliani ma che gli autori hanno preferito che in casa rimanesse lei.

Insomma, c’è qualcosa che non torna. Si mormora che Miriana abbia amicizie e contatti con i piani alti di Mediaset. Nei corridoi del gossip circola infatti la voce che Gabriele Parpiglia sia l’agente di Miriana Trevisan ma lui è anche uno degli autori del GF. È così scoppiata la ribellione social.

Molti utenti hanno cinguettato messaggi di protesta al Codacons affermando che il Grande Fratello è un gioco con un montepremi anche piuttosto importante in palio e non vi deve mai essere conflitto di interessi tra i concorrenti e gli autori soprattutto quando uno degli autori è anche l’agente del concorrente.

Il pubblico insomma crede che l’ex valletta di Mike Bongiorno sia raccomandata da un autore. Il Codacons prenderà in considerazione le richieste dei social? Attendiamo con ansia ulteriori sviluppi.