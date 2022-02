L’eredità, Insinna nei guai: il concorrente già sapeva la risposta: “Qualcosa non torna”

L’eredità, Flavio Insinna è nei guai: il concorrente già sapeva la risposta. Il pubblico è furioso.

Il conduttore de L’eredità finisce nell’occhio del ciclone: il concorrente in gara era già a conoscenza della risposta di un quiz. Il pubblico è senza parole.

Flavio Insinna nell’occhio del ciclone

Tra i conduttori più amati del piccolo schermo c’è sicuramente Flavio Insinna. Dopo essere stato al timone per tanti anni del game show Affari tuoi dal quale poi è stato allontanato a seguito di alcune intercettazioni che hanno beccato il conduttore ad essere poco carino nei confronti della sua squadra di lavoro e dei concorrenti, è ritornato in auge grazie a l’Eredità.

Da tanti anni è il presentatore del famoso gioco di Rai 1 che tanto piace ai telespettatori. In onda ogni giorno sulla rete nazionale, Flavio Insinna con la sua simpatia tiene compagnia a milioni di telespettatori italiani.

Proprio durante una puntata del famoso programma è accaduto qualcosa che ha lasciato il pubblico sbigottito: un concorrente era a conoscenza già delle risposte. Il presentatore è ora nell’occhio del ciclone.

Imbroglio a L’eredità? Il concorrente conosceva già le risposte

L’eredità è il game show in onda tutti i giorni su Rai 1 nella fascia preserale. Alla conduzione del famoso programma si sono alternati nel corso degli anni diversi conduttori e tra questi Amadeus e il compianto Fabrizio Frizzi.

Da qualche anno l’amatissima trasmissione Rai è nelle mani di Flavio Insinna. Il conduttore che è sempre ironico e divertente, piace tanto al pubblico che continua a seguirlo da anni con grande entusiasmo.

In una puntata del famoso game show è accaduto però qualcosa che ha suscitato l’ira dei telespettatori: un concorrente era già a conoscenza delle risposte del quiz. Ma andiamo con ordine.

In una manche del gioco che prevede di indovinare la parola misteriosa con l’aiuto solo di poche lettere che andranno a comporre la parola vincente, un concorrente ha anticipato il vocabolo che si è rivelato poi essere quello corretto per la domanda successiva.

L’uomo in gara si è mostrato particolarmente imbarazzato così come il conduttore che non ha saputo gestire la situazione e come se niente fosse successo, ha proseguito con il quiz. Sui social è scoppiato un vero e proprio putiferio mediatico.

Molti hanno affermato che l’eredità è truccata e che alcuni concorrenti sono già in possesso delle risposte esatte. Altri, invece, hanno creduto alla buona fede dell’uomo ritenendo che il concorrente ha solo avuto fortuna e non ha barato.