Iva Zanicchi incontrollabile: “L’ho messo nelle mutande” | Cala il gelo a Sanremo

L’aquila di Ligonchio fa una confessione che lascia di stucco. Ecco che cosa ha dichiarato la cantante, gelo a Sanremo.

Sanremo 2022 è iniziato col botto. Questa sera andrà in onda già la terza puntata dell’attesissima kermesse italiana. I Big che si sono esibiti sono davvero straordinari e tutti hanno portato sul palco dell’Ariston brani che già al primo ascolto risultano orecchiabili.

Tra i concorrenti più amati del festival canoro 2022 c’è anche Iva Zanicchi. L’aquila di Ligonchio, come è stata soprannominata fin dall’inizio della sua scintillante carriera, si è esibita sul famoso palco dell’Ariston con il brano Voglio amarti.

Sono giornate impegnative, queste, per i concorrenti del festival che tra prove e interviste non hanno un momento di pace. Iva Zanicchi che da sempre si distingue per la sua proverbiale solarità e il suo umorismo piccante, ha fatto delle dichiarazioni che hanno sconvolto tutti. Cala il gelo a Sanremo. Vediamo che cosa ha confessato l’amatissima artista.

Durante un collegamento con la trasmissione Rai Detto fatto condotta da Bianca Guaccero, in un spazio dedicato a Sanremo gestito da Jonathan, la cantante ha dichiarato di aver messo il sale nelle mutande e nel reggiseno: “Durante le prove per il Festival di Sanremo 2022 ho messo il sale tra le mutandine e il body”.

Si tratta di un gesto scaramantico che la cantante fa ogni volta prima di esibirsi. A questo proposito ha raccontato anche un episodio divertente. La Zanicchi ha ricordato che durante le prove di uno show non ha portato il sale ed è caduta a faccia a terra.

Dopo mezz’ora dal suo scivolone, anche un cameraman è caduto dalle scale e una ballerina si è fatta male. Ma il sale non è l’unico elemento scaramantico per la famosa cantante. La Zanicchi ha confessato anche di fare sempre il segno della croce, prima di salire sul palcoscenico, per tre volte di fila.