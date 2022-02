Il famoso cantante Gianni Morandi svela finalmente il perché le sue mani siano così grandi. le dimensioni celano una verità toccante. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

In questi ultimi mesi sono molte le voci che circolavano sul suo conto, svariati fan infatti si chiedevano come mai le sue mani apparissero così grandi. Negli ultimi giorni il suo nome è apparso sulla bocca di tutti grazie alla sua partecipazione al famigerato Festival della musica italiana, ovvero Sanremo. Solo poche ore fa il cantante infatti si è esibito sul palco dell’Ariston incantando tutti. Non è di certo la prima volta che si esibisce sul rinomato palcoscenico. Lui alle sue spalle infatti ha innumerevoli anni di carriera e si presentò per la prima volta a Sanremo circa 54 anni fa.

Nonostante gli anni passati e le soddisfazioni ottenute però, sono innumerevoli le emozioni che si provano. Lui stesso ha confessato di provare sensazioni indescrivibili. Inoltre, bisogna anche tener conto della presenza del pubblico. Quest’ultimo infatti sembrava ormai un utopia, dopo ben due anni di pandemia che ha reso impossibile ogni contatto fisico e sociale. Prima ancora di salire sul palco di Sanremo, tempo fa, l’uomo ha deciso di pubblicare uno scatto che lo ritraeva con una pallina in mano.

Gianni Morandi, svelato il motivo delle dimensioni delle sue mani

Sono passati ormai diversi mesi dall’incidente, il cantante ricorda ogni attimo. Nonostante questo però non ha mai evitato l’argomento ed anzi ha perfino sdrammatizzato la situazione condividendo qualche scatto sui suoi rispettivi profili social. Lui ha sempre cercato in tutti i modi di affrontare la vita con il sorriso anche quando la vita stessa gli ha dato mille motivi per non farlo più. Ad ogni modo, uno scatto particolare condiviso sui social ha suscitato l’attenzione dei fan. Non è di certo la prima volta che questi si interrogano sulle dimensione delle sue mani e, questa volta, hanno ottenuto finalmente una risposta.

Solitamente l’uomo tende sempre a rispondere ad ogni commento dei fan, proprio come ha fatto anche in questo caso. L’uomo, mostrando la mano con il palmare, ha deciso di scherzarci su aggiungendo questa descrizione: “Almeno posso giocare a ping-pong senza racchetta!”.

Questa frase ha fatto sorridere i numerosi fan che lo stimano e lo seguono da ormai tempo ignoto. Alcuni di questi però hanno preso la palla al balzo ed hanno risposto con altrettanta ironia. Un utente ha infatti commentato dicendo: “Ora si che hai una mano gigante!”. Al che il cantante non ha fatto a meno di rispondere ed ha prontamente risposto al commento dicendo: “Come dimensioni più o meno ci siamo. Un abbraccio!”. Le sue parole ironiche hanno fatto sorridere l’utente che mai si sarebbe aspettato di ricevere una risposta da lui.