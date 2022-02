GF Vip: Delia senza freni, mette le mani addosso a Miriana: “È fuori di sé” | VIDEO

GF Vip 6: Delia senza freni mette le mani addosso a Miriana Trevisan. Un video la incastra. Ecco che cosa è successo tra le due gieffine.

Delia irrefrenabile mette le mani addosso all’ex valletta di Mike Bongiorno. È fuori di sé. Un video mostra tutto.

Delia Duran senza freni

Tra le protagoniste del Grande Fratello Vip 6 vi sono due gieffine che ultimamente stanno attirando molto l’attenzione. Si tratta di Delia Duran e di Miriana Trevisan. La prima si è fatta conoscere per via del triangolo amoroso messo in piedi dal (ex?) compagno Alex Belli e dalle influencer italo-americana, Soleil Sorge.

La seconda, invece, dopo il due di picche dato a Nicola Pisu, si è gettato a capofitto tra le braccia dell’ex opinionista di Barbara D’Urso, Biagio D’Anelli, il quale in diretta ha lasciato la sua fidanzata per viversi l’amore con la Trevisan.

La Trevisan e la Duran sono andate d’accordo fin dall’inizio. Nonostante la loro amicizia abbia vissuto degli alti e bassi, oggi continuano ad essere l’una la spalla dell’altra. Nelle scorse ore è accaduto però qualcosa che ha lasciato tutti interdetti: la Duran ha messo le mani addosso a Miriana. Un video mostra tutto.

La venezuelana mette le mani addosso a Miriana

Delia e Miriana Trevisan sono legate da un bellissimo rapporto di amicizia. La Trevisan non è andata mai particolarmente d’accordo con l’acerrima nemica della modella venezuelana, Soleil Sorge, con la quale ancora tutt’oggi si scontrano nel famoso bunker di Cinecittà.

Da quando la venezuelana ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, Miriana si è sentita particolarmente affine a questa ragazza fragile e dal cuore tormentato. Le due hanno vissuto alti e bassi e in più occasioni si sono allontanate per poi chiarire e ricongiungersi.

Nelle scorse ore è accaduto però qualcosa che ha lasciato tutti interdetti: la Duran ha messo le mani addosso a Miriana. In un video che mostra la scena, vediamo Delia e Miriana in postazione trucco fare delle prove di ballo.

Miriana sta insegnando delle mosse sensuali alla modella venezuelana che si lascia guidare dalla sua insegnante eccezionale. Ad attirare l’attenzione dei social sono soprattutto le mani di Delia che in più occasioni finiscono per toccare persino il seno dell’ex valletta di Mike Bongiorno.

La scena è davvero divertente. Nessun litigio dunque tra le due amiche, Delia e Miriana continuano a trascorrere il loro tempo insieme e la loro amicizia e più solida che mai.