Drusilla Foer, l’attesissima primadonna di Sanremo 2022, ha subito una trasformazione radicale: prima era un uomo. Ecco la foto che lascia tutti senza parole.

Drusilla Foer primadonna di Sanremo

Il Festival di Sanremo 2022 sta riscuotendo un successo inaspettato. La terza puntata si aprirà con la primadonna Drusilla Foer. L’attesissima attrice, cantante e sceneggiatrice fiorentina è pronta per calcare, per la prima volta nella sua vita, il palcoscenico che siamo sicuri la renderà ancora più famosa nel mondo dello spettacolo.

Cosa sappiamo su Drusilla? La poliedrica artista che affiancherà Amadeus nella terza serata della famosa kermesse canora è nata a Firenze nel 1945. Ha una carriera brillante ancora in corso. Ha recitato in diversi film ed è stata ospite fissa nella trasmissione CR-La Repubblica delle donne.

Personaggio anticonformista, sagace, pungente e dall’ironia intelligente, la Foer siamo sicuri che lascerà anche voi senza parole. Sapete che la co-conduttrice di Sanremo prima era un uomo? Ecco la sua clamorosa trasformazione.

La trasformazione della co-conduttrice di Sanremo: prima era un uomo

È attesissimo per questa sera l’arrivo di Drusilla Foer sul palco di Sanremo. L’attrice, scrittrice e sceneggiatrice fiorentina è pronta ad accompagnare Amadeus nella terza serata del contest canoro più famoso d’Italia.

Drusilla è un vero e proprio animale da palcoscenico. Per diversi anni ha vissuto a New York dedicandosi al teatro. Ha recitato nel film di Ferzan Ozpetek, Magnifica presenza, è stata giudice di Strafactor e per diverso tempo è stata ospite fissa al Maurizio Costanzo show e nella trasmissione Mediaset, La Repubblica delle donne.

Proviene da una famiglia numerosa che si è però purtroppo decimata. Ha un fratello che si chiama Gherardo e due sorelle che purtroppo sono morte prematuramente in un incidente aereo.

Non tutti sanno che l’amatissima attrice fiorentina prima era un uomo: Gianluca Gori. In una recente intervista rilasciata proprio in occasione della partenza di Sanremo, la Foer ha dichiarato che Drusilla è il suo Alter Ego, la donna che ha sempre voluto essere.

Personaggio straordinario, dalla intelligenza spiccata, Gori ha dichiarato che il mondo non poteva non conoscere una persona speciale come Drusilla. Poche informazioni si hanno sulla sua vita privata.

Ha dichiarato però di essere stata sposata con un uomo, un texano orrendo, così lo ha definito, che poi ha tradito. In seguito è convolata a nozze con Hervé Foer, membro della nobile famiglia Dufour. L’uomo però è deceduto. La coppia non ha figli.