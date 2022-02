Cagliari, bimbo travolto e ucciso da una moto: al conducente era stata sequestrata la patente nel 2017

Era da 5 anni senza patente, eppure questo non gli ha impedito di mettersi alla guida di una moto, con la quale ha travolto e ucciso un bimbo di appena 15 mesi in via Cadello, a Cagliari.

Il motociclista, che non ha prestato soccorso, fuggendo dal luogo della tragedia, si è consegnato alle autorità qualche ora dopo.

La tragedia in via Cadello

Una frazione di secondi: sono bastati pochi istanti perché la vita di Ilaria Ennas, giovane mamma di Cagliari, cambiasse per sempre.

Lo scorso martedì pomeriggio la donna stava passeggiando insieme al suo piccolo di appena 15 mesi, quando una moto ha travolto il bimbo, il piccolo Daniele Ulver, che si trovava nel passeggino.

Una corsa di 15 metri circa, poi il motociclista è fuggito via, mentre il corpicino del bimbo è rimasto a terra, esanime.

Quando la mamma si è avvicinata, sono iniziate le urla di dolore. Gli automobilisti in transito su Via Cadello a Cagliari hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono quindi giunte due ambulanze dal vicino nosocomio sardo, ma per il piccolo Daniele non c’è stato nulla da fare. Illesa la madre del bambino.

Sequestrata la patente al conducente della moto

Il 37enne che quel pomeriggio si è messo alla guida della moto non avrebbe potuto farlo. Nel 2017 gli era stata sequestrata la patente a vita, per via di una condanna per droga che gli era stata inflitta 5 anni prima, nel 2012.

Martedì pomeriggio, Emilio Pozzolo si è fatto prestare la moto da un amico per fare un giro, ma nella sua corsa ha ucciso un bimbo di appena 15 mesi.

Dopo aver commesso il fatto, si è dato alla fuga, senza prestare soccorso. Ha nascosto lo scooterone, una Yamaha TMax, e ha chiamato il suo avvocato, Riccardo Floris.

È stato proprio lui a convincerlo a consegnarsi.

“Era ed è sotto choc, è disperato, si rende conto di aver distrutto la

famiglia di Daniele e la sua: anche lui è padre”

ha riferito il legale all’Ansa.

Intanto, spunta un testimone della tragedia, un automobilista che si trovava proprio in via Cadello, quando il piccolo Daniele è stato investito.

“Ho dato la precedenza alla mamma, che attraversava sulle strisce pedonali col bambino sul passeggino, poi è arrivato lo scooter che ha travolto entrambi”

ha riferito il teste, che nelle prossime ore sarà ascoltato dalle autorità.

Emilio Pozzolo è stato denunciato per omissione di soccorso, fuga e omicidio stradale.