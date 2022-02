Michelle Hunziker, l’inaspettato gesto di Trussardi li intrappola: “È tutta una farsa”

By

Michelle Hunziker, il gesto inaspettato di Tomaso Trussardi li intrappola. È tutta una farsa organizzata a tavolino.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi stanno fingendo? La separazione è solo una farsa? Ecco l’inaspettato gesto di lui che li incastra.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: è tutta una farsa?

Solo qualche settimana fa, per la precisione il 18 gennaio 2022, attraverso un comunicato affidato all’Ansa, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi annunciavano pubblicamente la fine del loro matrimonio.

Dopo 10 anni d’amore e due splendide figlie, la conduttrice svizzera e l’imprenditore di moda hanno deciso di dividere loro strade e riprogrammare individualmente i propri progetti di vita.

Dal comunicato si legge che i due si sono lasciati in buoni rapporti e che continueranno a crescere in armonia e con equilibrio Sole e Celeste, le figlie nate dal loro amore. Quello tra Michelle e Tomaso è stato amore a prima vista. Si sono conosciuti grazie ad un famoso amico in comune e nonostante la differenza di età, si sono amati tantissimo.

La ragione della loro separazione? Si mormora di amicizie di lei non accettate da lui, di progetti lavorativi non condivisi e di incomprensioni che già da più di un anno stavano affossando i loro sentimenti tanto da portarli a prendere questa drastica decisione. Eppure, non tutti credono che la separazione tra Michelle e Tomaso sia reale. L’inaspettato gesto di lui li incastra.

Il gesto di Trussardi smaschera tutto

Sono passati alcuni giorni da quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno comunicato pubblicamente la loro separazione. Mentre lei trascorreva il suo compleanno in Sardegna, lui è volato a Cortina ed è stato paparazzato con una bellissima bionda, simile a Michelle, a godersi qualche giorno di spensieratezza sulla neve.

La donna in questione altri non era che l’assistente di Elisabetta Franchi, grande amica di Trussardi. L’imprenditore della moda, a seguito di chiacchiere che lo vedevano coinvolto già in una nuova relazione sentimentale, è intervenuto sui social e ha smentito la notizia.

Tuttavia, in molti non sono convinti che l’amore tra Michelle e Tomaso sia realmente finito. Su Twitter, un’utente ha affermato che Trussardi ha lasciato il suo like ad un commento che fa molto pensare. Una fan della coppia scrive: “ma quanto sei fico! Devi essere fiero di Michelle che ti ama tanto e ti rispetta… Viva l’amore”.

L’approvazione di Trussardi lascia intendere che ci sia ancora del tenero tra lui e l’ormai ex compagna. Qualcun altro pensa invece che potrebbe essere tutta una farsa studiata a regola d’arte. Dove sta la verità?