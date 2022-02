Lorena Cesarini, la valletta di Sanremo è un genio: ha una laurea molto prestigiosa

By

Sul palco di Sanremo uno dei geni italiani, Lorena Cesarini la valletta vanta una laurea prestigiosissima. Ecco di che cosa si tratta.

Negli ultimi giorni il pubblico non ha fatto altro che attendere l’inizio del Festival italiano per eccellenza. Sul placo dell’Ariston infatti salgono solo ed esclusivamente artisti di gran talento e volti che hanno fatto la storia. Essere invitati o comunque camminare su questo prestigioso palcoscenico è quindi un onore.

Il conduttore Amadeus quest’anno sarà affiancato da numerose donne di successo che si sono rimboccate le maniche ed hanno raggiunto l’apice del successo. Lo stesso conduttore si sente estremamente onorato e grato per il posto a cui è stato assegnato.

Nella giornata di ieri, dopo tanta attesa, finalmente abbiamo potuto assistere alla prima delle svariate serate dell’evento. Gli artisti in gara dovranno dare il meglio di sé per aggiudicarsi la vittoria. Sono vari gli ospiti che il conduttore Amadeus ha deciso di invitare per inaugurare questa 72esima edizione del Festival.

Tra questi ovviamente vi è la famosissima bang che, dopo la vittoria di Sanremo, ha scalato le classifiche mondiali aggiudicandosi tutte le vittori possibili, ovvero i Måneskin. Calpestare nuovamente lo stesso palco che li ha resi famosi ha scatenato in loro forti emozioni. Vi basta infatti pensare che il cantante Damiano ha versato molte lacrime di gioia dopo l’esibizione.

La valletta di Sanremo Lorena Cesarini vanta un’intelligenza strabiliante

Sono ancora molte le serate a cui potremo assistere. Per colmare il tempo fra un’esibizione e l’altra però ci saranno altri innumerevoli ospiti che ci delizieranno con storie inedite. Al fianco di Amadeus però vi saranno altri volti noti. Questa sera a condurre il Festival della musica italiana ci sarà proprio la famosa valletta.

Lei ha alle sue spalle anni di carriera, si è infatti affacciata al mondo dello spettacolo e della filmografia da diverso tempo realizzando così uno dei suoi sogni più intimi. Questa sera lei sarà la protagonista indiscussa ed è doveroso quindi informarci minuziosamente sulla sua vita.

Come già anticipato la ragazza è ormai abituata alle riprese nonostante la giovane età. Lei infatti ha solo 34 anni e, dopo innumerevoli sacrifici ha raggiunto perfino il set di “Suburra” diventandone la protagonista indiscussa. Nata a Dakar nel 1987 e poi cresciuta in Italia, precisamente a Roma. Tifa da sempre infatti la squadra del suo cuore avendo come idolo proprio Francesco Totti.

Prima di intraprendere la carriera di attrice, influencer e modella, la ragazza ha lavorato nell’Archivio Centrale dello Stato. Il tutto è stato reso possibile proprio grazie alla sua prestigiosa laurea. Diversi anni fa la ragazza ha conseguito gli studi in Storia Contemporanea.