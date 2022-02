La figlia di Kate Middleton, Charlotte, costretta a vivere una vita prima di emozioni. Lei purtroppo non potrà mai farlo. Ecco di che cosa stiamo parlando.

In questo ultimo periodo la Famiglia Reale ha suscitato l’interessa di molti. Sono infatti diverse le persone che vorrebbero saperne di più sulla loro vita privata. Ebbene, vi sono alcuni dettagli nascosti al pubblico che potrebbero incuriosirvi notevolmente. Come ben saprete la loro vita è perennemente scansionata dagli occhi attenti dei sudditi ed ogni loro azione, o anche una semplice scelta, viene minuziosamente contestata. Per questo motivo infatti tendono a non mostrare gli attimi della loro vita quotidiana. Inoltre, facendo parte della Famiglia Reale i due genitori sono perennemente impegnati a soddisfare i desideri del popolo.

Sono numerosi gli eventi a cui prendono parte e, quando questo succede, i figli rimangono nella propria dimora con la tata Reale. Quest’ultima è un’educatrice esperta che viene pagata fior di quattrini per poter insegnare le buone maniere ed il portamento adatto ad ognuno di loro. Essendo ancora molto piccoli però i figli vorrebbero vivere una vita completamente diversa, come ad esempio giocare all’area aperta completamente spensierati.

Charlotte, figlia di Kate Middleton, ecco cosa non potrà mai fare

Essendo nipote della Regina, seppur ancora molto piccola, la bambina deve adottare i comportamenti adatti in ogni situazione. Non può infatti lasciarsi andare pensando semplicemente allo svago. inoltre vi sono delle regole molto ferree sulla sua crescita, le quali devono essere rispettate quotidianamente senza alcuna scusa. È capitato svariate volte di vedere Kate Middleton e William insieme ai loro 3 figli, i quali però hanno sempre adottato atteggiamenti adatti come è stato insegnato loro. Ebbene, la piccola Charlotte deve seguire delle regole persino nel tempo libero e, per quanto possa sembrare assurdo, perfino nell’istituto scolastico.

La sua è un’età particolare, nella quale ogni bambino si vorrebbe sentire libero di vivere la sua infanzia giocando e condividendo le proprie esperienze con altri bambini. Questo però la piccola Charlotte non può assolutamente farlo. Ebbene sì, la bambina non può legare con nessuno e quindi non può avere amici.

Sia la Famiglia Reale che l’istituto Thomas’s Battersea le impongono di creare dei legami con gli altri bambini presenti. Per quanto possa apparire ambigua questa decisone, in realtà nasconde una motivazione sorprendente. L’istituto pretende infatti che fra i bambini ci sia uguaglianza e rispetto, ad esempio, se un bambino compie gli anni non può affatto invitare i membri della classe. Il tutto fatto per non creare imbarazzi e situazioni di disagio.

La piccola Charlotte quindi, anche se frequenta la stessa suola del fratello, si ritrova sola. Ovviamente può dialogare con tutti i bambini presenti ma con nessuno di loro potrà mai creare un rapporto di amicizia.