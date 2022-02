Iva Zanicchi: quella terribile fobia che non è mai più riuscita a superare

Iva Zanicchi a cuore aperto. La famosissima cantante racconta della terribile fobia che non è mai riuscita a superare. Il suo racconto lascia senza parole.

L’Aquila di Ligonchio si confessa e racconta di una fobia che ha condizionato per sempre la sua vita. Le parole della Zanicchi lasciano tutti di stucco.

La confessione di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi è pronta a tornare sul palco che l’ha lanciata al successo. La famosa aquila di Ligonchio sarà una delle protagoniste della kermesse canora. Manca davvero pochissimo e l’evento più atteso dagli italiani avrà inizio.

La cantante presenterà in gara il brano Voglio amarti e fa una promessa particolare ai telespettatori. La Zanicchi ha dichiarato che, qualora dovesse vincere Sanremo, il giorno dopo, durante l’ospitata a Domenica in, è pronta a presentarsi in costume da bagno per mostrare a tutti le sue gambe.

Non perde dunque mai la sua ironia e il suo sorriso, Iva, eppure, non tutti sanno che l’artista ha una terribile fobia che ha tanto condizionato la sua vita e che non è mai riuscita a superare. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, l’aquila di Ligonchio si è confessata e ha parlato di questa paura che la rende sensibile e ansiosa.

Ecco la fobia di cui soffre la famosa cantante

Iva Zanicchi ha una fobia che non riesce a superare e che condiziona drasticamente la sua vita. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, l’aquila di Ligonchio ha aperto il suo cuore e ha raccontato della paura più grande che prova ormai da anni.

La cantante ha dichiarato di avere la fobia degli aerei, una paura questa che non ha fatto sicuramente bene alla sua vita privata ma anche a quella professionale. Ha svelato poi, un retroscena di cui nessuno era a conoscenza.

Iva ha dichiarato che, quando per motivi di lavoro era costretta a salire sull’aereo, si lasciava andare a qualche bicchierino di troppo bevendo whisky per tranquillizzarsi. In più di un’occasione ha volato dunque brilla e spesso si è ritrovata in guai seri da affrontare dato che infastidiva i passeggeri.

A tal proposito la cantante ricorda un episodio divertente:

“C’era un prete. Lo importunai chiedendogli come mai lui potesse confessare me ma io non lui. L’hostess mi prelevò e mi portò quasi di peso nella cabina di comando”.

La Zanicchi non ha ancora superato questa sua grande paura e oggi, quando deve affrontare viaggi lunghi, preferisce spostarsi in auto o in treno.