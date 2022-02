GF Vip, Soleil sta male, non riesce ad alzarsi dal letto | Gli autori staccano subito

La vippona Soleil Sorge fa preoccupare tutti, non riesce ad alzarsi dal letto al GF Vip. La regia cambia subito inquadratura: ecco che cosa le sta succedendo.

Come ben saprete questi ultimi giorni sono risultati particolarmente difficili alla giovane gieffina. L’entrata nella casa della moglie di Alex Belli, ovvero Delia Duran, ha completamente destabilizzato la ragazza, stravolgendole interamente la propria quotidianità. Sono numerosi gli scontri a cui abbiamo assistito durante questa sua permanenza e, purtroppo per la giovane gieffina, questi dovranno ancora continuare. Le due non riescono a trovare un equilibrio che consenti loro di vivere nel rispetto di entrambe. Come se questa situazione non bastasse, a mettere benzina sul fuoco è proprio Alex Belli, il quale però non è mai andato contro il volere della Sorge e piuttosto izza la moglie a schierarsi furiosamente contro di lei.

Nonostante le critiche però Soleil ha deciso di continuare il suo percorso senza perdere troppo tempo dietro i loro ragionamenti. In questi ultimi giorni però la situazione è completamente peggiorata e per questo motivo infatti le condizioni di salute della vippona sono incredibilmente peggiorate. Sono ormai alcuni mesi che la ragazza avverte qualche malore e la pressione delle telecamere puntate vero di sé di certo non migliora le cose.

Soleil Sorge sta male al GF Vip, non si alza più dal letto e la regia cambia inquadratura

Come vi abbiamo già anticipato questa situazione ha completamente destabilizzato la ragazza, d’altro canto però Delia è semplicemente in cerca della verità che nessuno dei due dice. Sono innumerevoli i segreti che prima o poi verranno a galla, nel frattempo però Delia si sta adoperando per trovare tutte le caselle mancanti del puzzle. Per far ciò, ovviamente, sta mettendo alle strette la giovane gieffina, la quale si ritrova in un triangolo amoroso ormai da mesi e consapevolmente.

Per quanto questa situazione possa risultare difficile infatti, bisogna tener a mente che Alex non ha di certo creato un rapporto del genere da solo. Nella scorsa puntata abbiamo assistito ad un cambiamo radicale del gioco.

Sorge, fino a quale che tempo fa risultava sempre la preferita, essendo in nomination con Delia però lei ha perso spudoratamente. La moglie di Belli infatti si è aggiudicata un possibile posto nella finale, e lei invece dovrà ancora giocarsi il tutto però tutto. Quando la ragazza si è resa conto che le sorti del gioco si sono completamente capovolte, ha perso letteralmente la testa. Il giorno successivo alla puntata, la vippona ha avvertito un forte malore.

Grazie grande fratello x avercela ridotta così 😭.. ti piace fare share grazie a Soleil? Ma la guerra cari autori è solo all inizo #gfvip #solearmy pic.twitter.com/cdDyaSvou9 — il Sole sorge sempre #solearmy ✈🌞 (@Gfvip815739051) February 1, 2022

Lo stress accumulato negli ultimi mesi l’ha resa debole e, ad oggi, non riesce nemmeno ad alzarsi dal letto. Mandando in onda l’intera scena, la regia ha deciso prontamente di cambiare inquadratura. Quando finirà questa situazione straziante?