Le voci sul ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, si fanno sempre più insistenti. I fan della coppia non si aspettavano una notizia del genere, ma è tutto vero: le foto li hanno incastrati.

La showgirl argentina e il ballerino di Amici di Maria De Filippi si avvicinano ogni giorno di più. I due stanno facendo piccoli passi, ma ai fotografi non sfugge proprio nulla e i fan non vedono l’ora di rivederli di nuovo insieme: scopriamo cosa è accaduto nelle scorse ore.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: il ritorno di fiamma

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, il famoso brano di Antonello Venditti sembra proprio fatto per la coppia più chiacchierata del momento, ovvero, quella formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

La showgirl argentina, dopo aver detto per sempre addio ad Antonino Spinalbese per motivi che ancora non sono noti, sarebbe ritornata dal suo ex marito e padre del suo primogenito, Stefano.

Una bellissima notizia per i fan della coppia che da tempo speravano in un ritorno di fiamma. In questi giorni, i due sono stati avvistati più volte insieme e dalle foto riportate dai giornali, non possiamo non notare i sorrisi o gli intensi sguardi che si scambiano ogni volta che si guardano.

Nelle scorse ore, dopo la festa di compleanno di Patrizia Griffini, ex gieffina e migliore amica della showgirl, Belen e Stefano sono stati paparazzati insieme. Le foto hanno lasciato i fan completamente sconvolti: vediamole.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme | FOTO

Mentre di Antonino Spinalbese abbiamo perso ogni traccia, Belen è sempre sotto i riflettori. Nelle scorse ore, dopo la festa della migliore amica della Rodriguez, i due sono rientrati nel cuore della notte a casa di lui. Il magazine di Alfonso Signorini ha scritto:

“Belen e Stefano: una notte insieme come una volta! I DUE SONO SEMPRE PIÙ VICINI.”

Durante il super party esclusivo di Patrizia, la Rodriguez e De Martino hanno cantato e ballato insieme, proprio come una vera coppia. Sembra che la famiglia sia tornata finalmente unita. E’ vero che la loro è una delle storie d’amore più discusse di sempre, ma tutto lo stress mediatico di questi ultimi giorni potrebbe non essere d’aiuto.