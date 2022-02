“Si completano….” Alex e Cosmary: la reazione dei telespettatori a loro dentro la casetta

Alex e Cosmary sono la coppia più amata del talent show di Canale 5. La loro storia d’amore continua a gonfie vele e fa sognare il pubblico di Amici di Maria De Filippi.

La storia d’amore nata tra le mura della scuola di Amici 21, tra Cosmary Fasanelli e Alex Rina continua ad essere al centro dell’attenzione. Nelle scorse ore, la ballerina ha svelato alcuni dettagli sul rapporto con il cantante: scopriamo di più.

Cosmary e Alex: la loro storia d’amore

Cosmary Fasanelli e Alex Rina sono i protagonisti di questa edizione del talent di Maria De Filippi. Domenica 30 gennaio, nello speciale di Amici 21, la ballerina ha parlato del rapporto speciale che ha con il cantante. I due hanno un legame davvero speciale:

“Credo che ci siano determinate emozioni e sensazioni che non puoi bloccare. Credo che da subito, senza volerlo, abbiamo iniziato a cercarci come se ci fosse qualcosa che attirava l’uno all’altra”.

Il loro amore è nato dentro la casetta di Amici e come ben saprete, nel famoso talent di Canale 5 le difficoltà sono all’ordine del giorno. Ma Cosmary e Alex si sostengono sempre nel momento del bisogno e forse è proprio questo il segreto della loro complicità.

Ci sono l’una per l’altra e non c’è cosa più bella. La maggior parte del tempo lo trascorrono a studiare e a lavorare duramente per il loro percorso, ma non mancano mai i momenti insieme in cui si coccolano.

L’intesa era evidente sin dal primo momento, la prima persona a notarlo è stata proprio la conduttrice. Tra i due ci sono state varie incomprensioni, ma sono sempre riusciti a superarle e ad andare avanti.

Cosmary e Alex: la coppia più amata del pubblico

Nella scuola di Amici, oltre a nascere dei grandi talenti, può sbocciare anche l’amore. Cosmary e Alex oggi appaiono sempre più complici e intimi. Anche se hanno dei caratteri completamente diversi, i due sono molto simili, proprio per questo vanno d’accordo.

Alex e Cosmary si completano 😍

Sono bellissimi insieme. ❤ pic.twitter.com/K2xdflmrOB — Trah pazzo (@PazzoTrah) January 31, 2022

All’interno della scuola di Amici, c’era anche la coppia formata da LDA ed Elena, ma il loro rapporto è naufragato dopo poco. Il pubblico si appassiona sempre di più a queste storie d’amore. Al momento Alex e Cosmary stanno facendo sognare tutti e sul web non mancano i video dedicati a loro da parte dei loro fan.