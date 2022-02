Sanremo 2022, cifre folli per Beppe Vessicchio a serata: la Rai spende un capitale

Sanremo 2022, sapete quanto spende la Rai per avere Beppe Vessicchio in orchestra? Cifre folli per l’ex professore di Amici.

Beppe Vessicchio protagonista di Sanremo 2022

Ormai ci siamo, tra poche ore avrà inizio l’evento più atteso dell’anno: il Festival di Sanremo 2022. Tra i protagonisti di questa nuova edizione, immancabile, Giuseppe Vessicchio.

L’ex professore di Amici è ormai una presenza fissa alla famosa kermesse italiana, senza di lui, si mormora sui social, l’evento più atteso dal pubblico italiano non sarebbe lo stesso. Vessicchio ha una carriera strabiliante alle spalle.

Ha collaborato con artisti di fama nazionale come Gagliardi, Sastri e Gino Paoli. Per diversi anni ha insegnato nella scuola di Amici di Maria De Filippi e oggi si dedica prevalentemente a dirigere l’orchestra dei cantanti sanremesi. Per un momento si è tenuto che quest’anno, il maestro potesse non essere presente alla kermesse per via della sua positività al Covid-19.

Pericolo scansato, Vessicchio è guarito e sarà presente a Sanremo 2022 dirigendo, tra l’altro, Le vibrazioni che saranno in gara con il brano Tantissimo. Sapete quanto guadagna Beppe Vessicchio per la sua partecipazione al famoso Festival della canzone italiana? Stipendio da capogiro per lui.

Quanto guadagna il famoso maestro d’orchestra

Sono tanti anni che Beppe Vessicchio dirige i più famosi cantanti e band musicali sull’iconico palco dell’Ariston. Amatissimo non soltanto nel mondo musicale ma anche sui social, è diventato una vera e propria icona moderna, una presenza fissa della kermesse italiana: senza di lui il Festival di Sanremo non sarebbe lo stesso.

Anche per il 2022 è confermata la sua presenza, rivedremo ancora l’ex professore di Amici dirigere Le vibrazioni che si presentano con il loro brano Tantissimo. Sapete quanto guadagna il famoso maestro d’orchestra per la sua partecipazione a Sanremo? La Rai sborsa davvero cifre astronomiche per lui.

Innanzitutto vi diciamo che un maestro d’orchestra, percepisce una retribuzione che oscilla tra i 50.000 e i 70.000 euro all’anno. Per quanto riguarda invece Sanremo, il contratto nazionale del lavoro prevede che un maestro d’orchestra percepisca un’indennità che va dal 50 al 100% di una retribuzione giornaliera fissata dall’azienda se si è ripresi dalle telecamere per più di 6 minuti.

Si mormora, non è nulla di certo, che Beppe Vessicchio per la sua partecipazione alla famosa kermesse italiana percepisca un compenso che oscillerebbe tra i 1000 e i 1200 euro a puntata. Considerando che vanno in onda ben 5 puntate di Sanremo, fare i calcoli è piuttosto semplice. Stipendio niente male per il maestro.