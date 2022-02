Massimo Ranieri, 7 anni da quella terribile tragedia: “Trovato morto a letto”

Massimo Ranieri, sono trascorsi già 7 anni dalla terribile tragedia che lo ha colpito. Ecco il racconto del drammatico episodio che ha cambiato per sempre la sua vita. Sconcertante.

Massimo Ranieri a cuore aperto. Sette anni fa accadeva una terribile tragedia che ha cambiato per sempre la sua esistenza.

Il dolore di Massimo Ranieri

Tra i cantanti più amati del panorama musicale italiano vi è senza dubbio Massimo Ranieri. Il partenopeo è pronto a calcare per l’ennesima volta il palco dell’Ariston ed esibirsi nel più famoso teatro italiano, proprio quello che lo ha visto più volte protagonista e lo ha lanciato al successo.

Ranieri presenterà un brano dal titolo Lettera al di là del mare e siamo sicuri che la sua voce tornerà a fare emozionare. Il famoso cantante ha rilasciato poche interviste. Massimo ha preferito concentrarsi sulle prove di Sanremo e lasciar perdere ogni chiacchiera e gossip.

Sempre sorridente e gentile, non tutti sanno che il cantante ha vissuto un dramma che ha cambiato per sempre la sua vita. Sono trascorsi già 7 anni dalla terribile tragedia che lo ha sconvolto.

La terribile tragedia che ha coinvolto il famoso cantante

Era il 1988 quando il partenopeo trionfava con il brano Perdere l’amore che ancora oggi è considerata una delle canzoni più belle della musica italiana. Da allora, Ranieri ha preso parte ad altre 6 edizioni del Festival di Sanremo e ben 5 edizioni di Canzonissima, vincendone, tra l’altro, due.

Sanremo per lui rappresenta ancora oggi un traguardo meraviglioso. Ranieri in qualsiasi intervista si mostra sempre dolce, gentile e con il sorriso stampato sul volto, eppure, non tutti sono a conoscenza del fatto che l’artista partenopeo ha vissuto una terribile tragedia che ha cambiato per sempre la sua vita.

Sono trascorsi già 7 anni da quel tragico giorno che lo ha distrutto emotivamente. Il 15 marzo 2015 moriva Andrea Nava, figlio della sorella Anna. L’artista ha dichiarato che il giovane è deceduto per cause oggi ancora sconosciute. È stato ritrovato esanime nella sua camera da letto.

Il ragazzo abitava a Pesaro Urbino e secondo quanto dichiarato dai medici che hanno effettuato l’autopsia sul corpo, quando è stato ritrovato nella sua camera da letto era morto da almeno 10 ore. Andrea aveva 33 anni.

Massimo e Andrea erano legati da un rapporto molto stretto e come ha confessato proprio in una recente intervista il famoso cantante partenopeo, ogni canzone nuova da lui scritta è sempre un omaggio all’adorato nipote scomparso troppo prematuramente.