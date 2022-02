Manuel Bortuzzo, spunta la foto un attimo prima della paralisi | Tutti in lacrime alla sua visione

L’ormai ex vippone Manuel Bortuzzo si commuove vedendo l’ultima foto scattata prima dell’incidente. Tutto il pubblico in lacrime per la commovente storia.

Come ben saprete in queste settimane, l’ex vippone ha deciso di abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Questa sua decione ha completamente straziato il vasto pubblico del programma che bramava di vedere le riprese che lo ritraevano insieme alla sua attuale fidanzata Lulù. Quest’ultima ha deciso però di continuare la sua esperienza all’interno della casa, l’assenza del ragazzo però le ha lasciato un vuoto nel cuore. Come di norma, dopo l’uscita da un programma di tale portata, l’ex vippone è stato invitato nei numerosi salotti.

Prima di accettare qualsiasi proposta però il ragazzo ha deciso di far arrivare un messaggio di vicinanza alla sua amata tramite i social. La loro storia d’amore non è affatto inizia nel migliore dei modi, i due infatti sono arrivati perfino ad odiarsi ed a votarsi a vicenda. Successivamente però, in lui è scattato qualcosa e la scintilla da allora non si mai più spenta. In queste ultime ore, però uno scatto ha fatto tornare alla realtà il ragazzo perso nelle favole. Quando ha visto la foto infatti il suo volto è completamente cambiato.

Manuel Bortuzzo, la foto un attimo prima dell’incidente che gli ha completamente cambiato la vita

Come ben saprete il ragazzo vive una quotidianità che non gli appartiene. Lui infatti era un ragazzo che amava la sua vita ed andava in contro a qualsiasi avventura. Oggi però le sue condizioni non gli permettono di vivere spensieratamente come tanto desiderava. Il suo percorso all’interno della casa lo ha leggermente destabilizzato poiché si sentiva fuori posto. Negli ultimi giorni il ragazzo ha deciso di accettare l’invito di Silvia Toffanin e, dopo varie chiacchiere è spuntata la fatidica foto.

La conduttrice ha posto alcune domande al famoso ex vippone, l’unica risposta che è riuscito a dare è proprio questa:

“Era l’ultima volta che ho ballato, insomma che sono stato in piedi. Venti minuti dopo questa foto è successo. È comunque una una foto che ha un significato.”

Con la voce spezzata da un forte sentimento, il ragazzo ha tentato di trasmettere la sua storia a tutti i presenti nello studio ed a tutto il pubblico da casa.

Questi non sono di certo ricordi facili cin cui convivere, dopo quello scatto infatti ha dovuto fare i conti con una vita che non sentiva sua. Nonostante questo però, non si è fermato ed ha continuato a coltivare il suo sogno. Ad oggi è un campione e nulla potrà fermarlo.