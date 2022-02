Kledi Kadiu scomparso dalla TV. Che fine ha fatto il pupillo di Maria De Filippi? Ecco perché è sparito dal piccolo schermo.

Che ne è stato dell’amatissimo ballerino di Amici di Maria De Filippi? Ecco la ragione per cui è scomparso dalla televisione.

Kledi Kadiu, il pupillo di Maria De Filippi

Chi non ricorda Kledi Kadiu, il ballerino più famoso e amato della scuola di Amici di Maria De Filippi? Correva l’anno 2001 e un ventisettenne approdava nell’accademia più famosa d’Italia.

Il suo talento innato per la danza, la sua professionalità, la sua perfetta sinuosità nei movimenti, lo hanno reso uno degli allievi più celebri che l’accademia mariana abbia mai avuto.

Elogiato dal pubblico ma anche dai professori e dagli altri allievi, di strada Kledi ne ha fatta ed è diventato un personaggio del mondo della danza piuttosto famoso e conosciuto, non soltanto in Italia ma anche all’estero.

Per ben 9 edizioni è stato ballerino professionista della scuola che lo ha lanciato al successo e per 3 anni invece professore nella famosa accademia. Dopo però una lite, si mormora, con con la padrona di casa, Maria De Filippi, il ballerino ha deciso di lasciare il suo ruolo di insegnante e di dedicarsi ad altro.

Dopo alcune partecipazioni in veste di attore in film che hanno avuto piuttosto successo, Kledi ha cambiato vita. Ecco che cosa fa oggi.

La nuova vita dell’ex ballerino di Amici

Kledi Kadiu è scomparso dal piccolo schermo ma non ha abbandonato il mondo della danza. Dopo la discussione avuta con Maria Di Filippi, l’ex ballerino della scuola più famosa d’Italia si è dedicato per un po’ di tempo a progetti lavorativi diversi.

Ha recitato in film di grande successo come, per esempio, La nave dolce, La cura del gorilla e Passo a due con Laura Chiatti. La recitazione non l’ha allontanato però dalla sua passione più grande, la danza.

Kadiu oggi lavora prevalentemente a teatro ma ha fondato anche una sua scuola di danza. Gira poi l’Italia e il mondo proponendosi come insegnante e organizzando dei workshop personali. Ha fondato una agenzia di event planner in cui appunto pubblicizza il suo lavoro che consiste essenzialmente nell’organizzazione di stage e progetti di danza e spettacolo.

Nel 2018 è convolato a nozze con la ballerina Charlotte Lazzari. I due hanno due splendide bambini, Lea e Gabriel. In una recente intervista il ballerino ha dichiarato di continuare a voler praticare la danza ma di non voler rinunciare a vivere anche la sua vita privata lontano dai riflettori.