Caos a Buckingham Palace, Kate Middleton frega il titolo al principe Harry. Non era mai successo prima. Ecco che cosa sta accadendo tra i due cognati reali.

Kate e Harry ai ferri corti? Sembra che non scorra buon sangue tra i due cognati reali. La Middleton ha fatto uno sgambetto al principe. Scoppiano le tensioni nella Royal Family.

Tensioni tra Kate e Harry

Kate e Harry sono sempre stati legati da un rapporto speciale. Complici, sorridenti, più volte sono stati paparazzati insieme a scambiarsi sguardi di intesa e complicità. Il rapporto tra i due cognati reali è sempre stato considerato da tutti, persino dai media internazionali, come invidiabile.

Purtroppo, da quando il secondogenito di Lady Diana ha deciso di abbandonare i fasti della Royal Family per trasferirsi oltreoceano, inevitabilmente i rapporti con William e Kate sono andati pian piano a deteriorarsi e la duchessa di Cambridge non potrebbe essere più dispiaciuta.

Un noto giornalista inglese ha rivelato in un documentario incentrato sui membri della Royal Family che ormai William e Kate si sono rassegnati alla rottura con Harry e Meghan.

Intanto da Buckingham Palace non arrivano buone nuove per il principino naturalizzato americano. La cognata gli ha fregato un importante titolo. Non era mai successo prima.

La duchessa di Cambridge ruba il titolo al principe Harry

Da quando il principe Harry ha deciso di abbandonare la nobiltà inglese per vivere come un comune cittadino trasferendosi in America con la consorte Meghan Markle, la regina Elisabetta ha adottato seri provvedimenti nei confronti dell’adorato nipotino.

La sovrana si è ritrovata negli ultimi mesi a dover prendere delle decisioni dolorose ma necessarie. Innanzitutto, il principe Andrea, secondo figlio maschio della regnante, a seguito delle vicende immorali in cui è stato coinvolto, è stato sospeso da diversi incarichi ufficiali e tra questi anche da quelli militari che con molta probabilità passeranno nelle mani di Kate.

Le novità per la duchessa di Cambridge non finiscono però qui. A quanto pare, la regina Elisabetta ha deciso di sottrarre al principe Harry il patronato del rugby inglese.

Secondo alcune indiscrezioni, la duchessa di Cambridge diventerà il nuovo ‘capitano’ della English Rugby Union rilevando dunque i compiti che prima appartenevano al secondogenito di Lady Diana che da anni ha la responsabilità della Welsh Rugby Union, ovvero la squadra di rugby del Galles.

Si dice che Harry sia delusissimo da questa decisione presa dalla sovrana Elisabetta anche perché per tanti anni ha corteggiato la regina per ottenere un ruolo da ‘premier’ nella federazione inglese di rugby.