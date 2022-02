Belen beccata mentre passa la notte insieme a Stefano: il VIDEO li intrappola definitivamente

By

Belen beccata insieme a Stefano De Martino, i due hanno passato la notte insieme. Un video li incastra. È risbocciato l’amore tra la conduttrice e il ballerino?

È di nuovo amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? La conduttrice argentina e il ballerino napoletano sono stati paparazzati a trascorrere la notte insieme. Un video mostra tutto.

Ritorno di fiamma tra Belen e Stefano?

Sono giorni che non si parla d’altro, che di un ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due, che sono stati moglie e marito per diversi anni, si sono detti definitivamente addio nel 2020 comunicando di aver preso la decisione di proseguire le loro strade separati.

Stefano e Belen sono rimasti comunque in ottimi rapporti, non soltanto per rispetto al bene che si sono voluti ma anche per il piccolo Santiago, frutto del loro amore. Dopo la fine del suo matrimonio con De Martino, la Rodriguez ha avuto diversi flirt ma chi ha conquistato un posto speciale nel suo cuore è stato l’hairstylist Antonino Spinalbese.

La loro è stata una passione folle, un fuoco ardente che si è spento però velocemente. Dal loro amore è nata a luglio scorso la piccola Luna Marì. La relazione tra la conduttrice e lo stylist è già terminata e, a quanto pare, la Rodriguez si è riavvicinata all’ex marito. Nelle scorse ore i due sono stati beccati a passare la notte insieme, c’è un video che li incastra.

La conduttrice e il ballerino beccati a passare la notte insieme

Riavvicinamento in corso tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? I fan della ex coppia non sognano altro e molto probabilmente, le loro speranze potrebbero presto avverarsi. Da quando la conduttrice argentina ha definitivamente chiuso con l’hairstylist Antonino Spinalbese, sembra essersi gettata a capofitto tra le braccia dell’ex marito.

Da diverse settimane si parla di un ricongiungimento tra la presentatrice e l’ex talento di Amici. Dopo una vacanza trascorsa in Uruguay con alcune amiche, la Rodriguez è stata ospite per alcune giornate nell’appartamento milanese di De Martino.

I due sono stati paparazzati in più occasioni a cena fuori e in giro, da soli, per le strade di Milano. Nelle scorse ore è accaduto però qualcosa che ha lasciato tutti interdetti: la Rodriguez e De Martino sono stati beccati a trascorrere la notte insieme.

In un filmato (pubblicato da Deianira Marzano) che è diventato virale, si vedono i due ex coniugi in un locale, circondati da altre persone. Stefano e Belen iniziano a cantare un meraviglioso brano, Tu vuò fa’ l’americano di Renato Carosone. Il duetto è meraviglioso, loro sono più complici che mai, i loro sguardi parlano ed esprimono amore e voglia di ricominciare.