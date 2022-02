Amadeus, chi è l’ex moglie? Quasi nessuno l’ha vista: una bellezza inaudita | FOTO

By

Avete mai visto l’ex moglie di Amadeus? Quasi nessuno la conosce. È una donna dalla bellezza inaudita. Ve la presentiamo.

Prima di sposarsi con Giovanna Civitillo, il conduttore di Sanremo è stato legato in matrimonio a un’altra donna davvero molto bella. L’avete mai vista? Il suo fascino è straordinario.

Amadeus, storia di un grande latin lover

Amadeus è uno dei conduttori più amati del piccolo schermo, tra i personaggi più apprezzati della televisione. Anche quest’anno sarà lui al timone del Festival di Sanremo 2022 che è atteso davvero con tanto entusiasmo dai telespettatori.

Molto spigliato dinanzi alle telecamere, fuori dagli studi televisivi Amadeus cerca di mantenere sempre un profilo piuttosto basso. Timido e introverso, della sua vita privata cerca di parlare il più poco possibile.

Da anni è sposato con Giovanna Civitillo, ex ballerina conosciuta a L’eredità. I due hanno un figlio, José Alberto. Sapete però che prima di convolare a nozze con la Civitillo, Amadeus è stato sposato con un’altra donna? La sua prima moglie è davvero bellissima, dal fascino ineguagliabile. L’avete mai vista? Ve la mostriamo.

Chi è la bellissima ex moglie del conduttore Rai

Il conduttore di Sanremo si è circondato nella sua vita di donne bellissime e straordinariamente intelligenti. Dal 2009, è sposato con Giovanna Civitillo, ex ballerina conosciuta a L’eredità, il programma oggi condotto da Flavio Insinna ma che qualche tempo fa aveva come conduttore proprio l’amatissimo Ama.

Giovanna e Amadeus sono genitori del piccolo Josè Alberto. I due rappresentano una delle coppie più belle del piccolo schermo. Sapete però che il conduttore di Sanremo prima di sposare la Civitillo ha avuto un’altra moglie?

Si tratta di Marisa Di Martino. La donna ha mantenuto sempre un profilo piuttosto basso e non è mai voluta stare al centro dell’attenzione. Non sappiamo che lavoro faccia ma sicuramente è lontano dalle telecamere.

Amadeus e Marisa si sono sposati nel 1993 e hanno avuto come testimone d’eccezione il mitico Fiorello. Nel 1997 i due sono diventati genitori di Alice. Dopo 10 anni di matrimonio, decidono di divorziare ufficialmente. Non hanno mai voluto chiarire i motivi della separazione, si mormora, però, che la coppia fosse entrata in crisi poco prima che il conduttore di Sanremo conoscesse Giovanna Civitillo.

Di Marisa Di Martino non si hanno molte informazioni, la donna non ha nessun profilo social attivo e non ha mai rilasciato interviste. Alta, mora con occhi profondi che esprimono tanta dolcezza, l’ex moglie di Amadeus è davvero bellissima.