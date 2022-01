Il Paradiso delle Signore, succede di tutto: Sandro sconvolto | Umberto apre il vaso di pandora

Sandro, nelle prossime puntate di “Il Paradiso delle Signore” dovrà affrontare la realtà e, a sua volta, Umberto verrà a conoscenza di alcune verità nascoste.

Nelle ultime puntata abbiamo dovuto dire addio ad una dei volti più importanti della soap-opera. La fuga di Adelaide ha infatti lascito tutti senza parole poiché nessuno si sarebbe mai aspettato di assistere ad uno scenario simile. Dopo lo sconforto iniziale, i fan si sarebbero aspettati almeno un avvenimento che li avrebbe in qualche modo consolati. Nelle prossime puntate però la tensione aumenterà a dismisura. Il Il cognato Umberto verrà a conoscenza di nuove verità, le quali lo metteranno seriamente in crisi.

Come ben saprete l’uomo attende da ormai parecchio tempo una risposta per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Per lui arrivano finalmente delle novità, le quali però non saranno ben accettate dall’uomo. Si ritroverà infatti davanti ad un bivio poiché ogni singola scelta che farà gli cambierà definitivamente la vita. Venendo a conoscenza di tutta la verità, prendere una decisione sarà alquanto difficile.

Cosa accadrà nelle prossime puntate di “Il Paradiso delle Signore”? Nuove dinamiche per Sandro e Umberto

Come già vi abbiamo anticipato, la vita professionale di Umberto presto subirà una vera svolta. L’uomo riceverà la fatidica risposta per quanto riguarda il contratto con gli americani, sarà Dante a riferirgli tutto. L’uomo accetterà la proposta ma tenterà in tutti i modi di ottenere perfino vendetta. D’altro canto, Sandro, dovrà fare i conti con Tina e Vittorio. Il discografico infatti, dopo un momento di vero sconforto, decide di trasferirsi da Vittorio a Milano, così da riflettere sugli avvenimenti accaduti e trarre le dovute conclusioni.

Vittorio accetta senza pensarci due volte e lo ospita a braccia aperte in casa sua. Durante la permanenza però Sandro verrà a conoscenza della relazione fra la cantante ed il direttore, il tutto sarà reso possibile grazie ad un foulard.

Questa scoperta sarà come un filmine a ciel sereno, un episodio del genere non se lo sarebbe mai aspettato. Per questo motivo infatti decide di abbandonare definitivamente Milano. Nonostante i buoni propositi e l’intenzione di ripristinare il legame con Tina, il discografico perderà ogni speranza e deciderà di cambiare definitivamente strada.

Vittorio però, a sua volta, cercherà di rimediare al danno fatto parlando con Sandro, il quale inizialmente non vorrà sentire ragioni. Successivamente però deciderà di ascoltare le ragioni del ragazzo, il quale poi lo aiuterà a tornare fra le braccia di Tina.