Elisabetta Gregoraci fa le valigie e fugge all’estero con lui, il suo unico vero amore. Svelata la sua identità. Ecco di chi si tratta.

L’ex moglie di Flavio Briatore lascia l’Italia e vola all’estero con un altro uomo. Svelata la sua identità. Ecco chi è colui che da tempo sta facendo battere il cuore della showgirl.

Elisabetta Gregoraci, fuga amorosa all’estero

Elisabetta Gregoraci è una showgirl e conduttrice italiana amatissima, tra le più apprezzate del piccolo schermo. Ha iniziato la sua carriera da giovanissima sfilando come modella e vincendo nel 1997 la fascia di miss Sorriso.

Ha lavorato poi in alcune fiction di grande successo come Un medico in famiglia e Il cielo in una stanza. Negli ultimi anni, la sua presenza in televisione è diventata massiccia grazie alla conduzione di alcuni programmi che hanno riscosso grande popolarità e tra questi ricordiamo Battiti live e Made in Sud.

Anche la sua vita privata è sempre stata sotto i riflettori. Il 14 giugno 2008 la showgirl è convolata a nozze con l’imprenditore Flavio Briatore. I due hanno un figlio, Nathan Falco, che oggi ha 12 anni ed è proprio uguale al suo famoso papà.

Purtroppo, dopo tanti anni d’amore, la relazione tra Briatore e la Gregoraci è giunta al capolinea per divergenze caratteriali. I due ex coniugi sono rimasti in ottimi rapporti tanto che spesso trascorrono vacanze insieme e, come ha confessato la showgirl, sono anche spesso l’uno a casa dell’altra visto che abitano (a Montecarlo) a 500 m di distanza.

Dopo l’addio a Briatore, Elisabetta non è mai uscita allo scoperto con nessun altro uomo. Arriva però una notizia che fa gioire i fan: la showgirl è volata all’estero in compagnia di un altra persona. Ecco di chi si tratta.

Il cuore della showgirl batte solo per lui: svelata l’identità della persona misteriosa

Elisabetta lascia l’Italia e vola all’estero con lui. Non si tratta di Flavio Briatore né di un personaggio noto ma di una persona senza la quale la showgirl non potrebbe vivere. Il cuore della Gregoraci è dunque tornato a battere per un nuovo uomo?

Per il momento non possiamo confermarlo ma possiamo affermare invece con certezza che la showgirl si è concessa qualche giorno di vacanza con l’uomo più importante della sua vita, il figlio Nathan Falco.

La showgirl calabrese e il giovanotto sono volati a Londra. La Gregoraci ha alcuni progetti lavorativi da concludere oltremanica e ne ha approfittato per portare con sé anche Nathan Falco e trascorrere con lui ha qualche giorno di relax. I due sono stati ad Hyde Park e in giro per le vie di Londra. Insieme sono bellissimi, si evince dalle foto che il rapporto tra mamma e figlio è davvero fantastico.