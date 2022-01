Cavolo nel reggiseno, il rimedio che non conosce nessuno: gli incredibili benefici

Avete mai sentito dei benefici del mettere una foglia di cavolo nel reggiseno? Ebbene molte donne ne fanno uso, è un rimedio che non conosce nessuno.

Vediamo che tipo di benefici possono avere le donne, dal mettere una foglia di cavolo sul seno.

Allattamento al seno

Viene raccomandano che i bambini si nutrano solo di latte materno per i primi 6 mesi della loro vita e poi continuino ad avere il latte come parte principale della loro dieta fino a quando hanno almeno 1 anno. La maggior parte delle donne non ha problemi nell’allattare al seno, Tuttavia alcune donne potrebbero incontrare degli ostacoli da dover superare nella fase dell’allattamento.

Allattare può essere una bella esperienza sia per la madre che per il bambino. Ci vuole tempo e pratica per sentirsi a proprio agio con l’allattamento al seno e la maggior parte delle donne è in grado di allattare senza dolore.

Dolore ai capezzoli

A volte, nelle donne che allattano, e nella prima settimana di allattamento, può avvenire che il seno sia dolorante, anche ai capezzoli, e questo per motivi diversi. In principio, provare una sensazione di turgore mammario e dolore al capezzolo può essere normale.

Sul capezzolo possono essere presenti delle piccole lacerazioni, può essere infiammato ed avere piccole spaccature che prendono il nome di ragadi. Il problema è con molta probabilità dovuto al fatto che il neonato si attacca in modo scorretto al seno.

Per dare sollievo ai capezzoli, si possono applicare delle sostanze grasse ed emollienti e correggere la postura nella suzione del latte del bambino.

Il seno che si gonfia è dovuto al lento accumulo di sangue e latte nel seno alcuni giorni dopo la nascita. Questo è il un segno che il latte sta arrivando. Il rigonfiamento del seno è causato dal ristagno dei vasi sanguigni nel seno. I seni sono gonfi, duri e dolorosi. I capezzoli possono non essere abbastanza in fuori per consentire al bambino di attaccarsi correttamente.

Il riflesso di rilascio è una parte normale dell’allattamento. Il latte creato nelle ghiandole lattifere viene rilasciato nei canali del latte. Il dolore, lo stress e l’ansia possono interferire con il riflesso. Come risultato, il latte si accumulerà.

Perché mettere una foglia di cavolo nel reggiseno

Le foglie di cavolo presentano numerosi benefici per il seno, in quanto riducono il gonfiore, il dolore e il malessere dell’allattamento, oltre che il fastidio di indossare un reggiseno scomodo.

Per alcuni ricercatori, la foglia di cavolo ha le stesse proprietà dei magneti, il che significa che può rimuovere tutte le malattie e i disturbi dal nostro corpo. In allattamento, appoggiate delle foglie di cavolo fredde sui seni, non solo vi darà sollievo, ma contribuiranno anche ad attenuare il gonfiore.

Cavolo nel reggiseno: come preparare la foglia di cavolo

Per prima cosa mettete in frigo il cavolo per circa un ora. Quindi prelevate le foglie interne più tenere, e dopo averle lavate con acqua fredda le ponete sul seno, ma senza coprire i capezzoli. Le foglie vanno lasciate sul seno per almeno 20 minuti. Quando le foglie sono ormai calde, vanno rimosse per ripetere nuovamente l’operazione.

Poiché non tutte le pelli reagiscono allo stesso modo, nel caso si presentasse un prurito insolito è consigliato togliere le foglie di cavolo dal seno.

Le foglie di cavolo sono un ottimo rimedio per eventuali problemi alle gambe. In questo caso vanno posizionate le foglie di cavolo sulla zona dove si avverte dolore, per circa un’ora, bloccate grazie a delle garze.

Una volta passato il tempo si può rimuovere la garza con le foglie di cavolo, e sciacquare le gambe. Questo trattamento si può ripetere tre volte al giorno.