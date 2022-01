Questa vecchia moneta oggi vale migliaia di euro: “Ce ne sono tantissime nelle case delle nonne”

La vita della lira italiana e stata attiva dal 1861 al 2002, ora questa vecchia moneta, potrebbe valere migliaia di euro.

Nelle case di molti nonni si potrebbe celare un piccolo tesoro.

Il mondo della numismatica

Il mondo del collezionismo e più precisamente il mondo della numismatica, vive di regole ben precise.

Diventare un buon collezionista di monete, vuol dire seguire delle regole che tutti i collezionisti di monete dovrebbero ricordare ogni volta che fanno un acquisto.

I numismatici, non si limitano a studiare solo le monete ma anche le dinamiche del mercato. Le migliori collezioni di monete vengono costruite nel corso di molti anni. Molti collezionisti partecipano regolarmente a mostre e aste.

Quando da profani ci accostiamo ad una moneta del passato, per comprenderne il suo valore e cambiare le monete rare l’ideale è contattare un negozio di numismatica o se se ne conoscono dei collezionisti stessi.

La £ira, una vecchia moneta preziosa

Nella storia della moneta italiana, le monete da 50 lire ebbero varie versioni, tuttavia tutte hanno un valore, ma tra di loro ne esistono alcune con un valore altissimo.

Chi non ha cambiato le monete quando poteva farlo si è ritrovato ad averne in casa senza sapere cosa farne. Questo è accaduto a molti di noi che, vuoi per una sorta di “affezione alla nostra £ira”, vuoi perché non si sapeva oggettivamente cosa farne, le ha relegate in una scatola in cantina.

E se non voi le vostre nonne, poco inclini a buttare i superfluo, ne potrebbero avere un po’ in fondo al cassettone delle lenzuola.

Delle monete da 50 lire esistono diverse versioni con differenti valori, come quelle coniate dal 1950 fino al 1953 con il dio Vulcano, alcune di quelle versioni possono arrivare a valere fino a 3.400 euro.

Quando una monete di questo tipo, datata 1953 è in condizioni di Fior di Conio, potrebbe avere un valore di circa 12.000 euro.

Si ha notizia che una di queste monete da 50 lire che riporta l’effige del dio Vulcano coniata nel 1954 su cui è visibile la scritta “Prova” è stata battuta all’asta per oltre 6.000 euro.

Quando incontrate le monete storiche di una volta, meglio osservarle con attenzione potrebbero valere una fortuna!