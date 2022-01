Torino, incinta al 9° mese di gravidanza si toglie la vita gettandosi dal balcone: “Era esausta”

By

Torino: la donna si è tolta la vita all’alba del suo 37esimo compleanno e a poco meno di un mese dal parto.

La vittima, commercialista di professione, era al telefono con una collega, quando ha compiuto il gesto estremo. Sotto choc il compagno e i familiari della 37enne.

Incinta di 8 mesi si lancia dal balcone

Pochi istanti e tutto è cambiato: nella serata di mercoledì 26 gennaio, una donna di 36 anni, incinta al nono mese di gravidanza, si è tolta la vita, gettandosi dal balcone di un palazzo sito nella centralissima piazza Adriano, a Torino.

La donna, che l’indomani avrebbe compiuto 37 anni, era al telefono con una collega, quando ha deciso di farla finita.

Sarebbe stata proprio quest’ultima a lanciare l’allarme, non sentendola più parlare dall’altro capo del telefono.

Quando gli agenti e i sanitari del 118 sono giunti sul posto, per la vittima non c’era ormai più nulla da fare, se non constatarne il decesso.

Il biglietto per il compagno e i colleghi

Prima di togliersi la vita, la quasi 37enne, che nelle prossime settimane avrebbe dato alla luce il suo bambino, ha lasciato un biglietto per i colleghi e uno per il compagno, nonché padre di suo figlio.

Nel primo non ha dato spiegazioni del suo gesto, ma ha indicato le direttive per le pratiche di lavoro rimaste in sospeso.

Nelle poche righe scritte al compagno avrebbe invece motivato la sua decisione. Il bigliettino è stato sequestrato. Non è ancora chiaro cosa l’abbia spinta a togliersi la vita, all’alba di un evento così importante e così a lungo atteso come quello del parto.

Nonostante la gravidanza ormai agli sgoccioli, non aveva mai smesso di lavorare, anzi i suoi impegni erano cresciuti nell’ultimo periodo.

Chi la conosceva ha riferito che ultimamente era davvero esausta e molto stanca, lavorava sempre fino a tardi.

Saranno le indagini a chiarire cosa sia scattato nella sua mente per arrivare a decidere di togliersi la vita, ma probabilmente si sentiva sopraffatta dagli impegni e forse temeva di non farcela, soprattutto con l’arrivo di un bambino che le avrebbe certamente dato più da fare.

Il compagno non riesce ancora a darsi una spiegazione: la 37enne non aveva mai dato segni di malessere prima di quella terribile sera.

Quando è stato allertato, in un primo momento, l’uomo ha pensato a un malore, visto anche l’avanzare della gravidanza. Una volta arrivato in piazza Adriano, ha scoperto la terribile verità.