Spid, è facilissimo attivare da casa con la tessera sanitaria | Si fa in pochi secondi

Se vogliamo attivare da casa lo Spid, con la Tessera Sanitaria dovremo assicurarci che sia attiva come Carta Nazionale Servizi.

La Tessera Sanitaria, se non è registrata come CNS non potrà essere utilizzata come documento per attivare per lo Spid. Si tratta di un servizio gratuito ai cittadini che viene gestito dall’Agenzia per l’Italia digitale.

Per poter richiedere Spid occorre aver raggiunto la maggiore età, per chi risiede in Italia si deve avere un numero di cellulare, un indirizzo mail, la tessera sanitaria con codice fiscale e un documento d’identità valido .

Spid: Sistema pubblico di identità digitale:

Il Sistema pubblico di identità digitale, ovvero lo Spid è uno strumento obbligatorio. Questo consente di avere accesso ai servizi online della pubblica amministrazione, inoltre consente di chiedere agevolazioni e bonus.

Lo Spid viene utilizzato anche da alcune imprese private dove viene utilizzato un solo username e una sola password. Grazie allo Spid si è in possesso di un unico username e un’unica password tramite il quale accedere ad esempio al reddito di cittadinanza, di accedere a tutti i portali della Pa (come Poste, Inps e Agenzia dell’Entrata).

Con lo spid si può aderire ai programmi di cashback, richiedere eventuali bonus statali o per il pagamento del 730.

Attivare con lo SPID di Poste Italiane

Lo SPID di Poste Italiane è il più utilizzato, per attivare lo SPID con la Tessera Sanitaria sarà sufficiente entrare nella pagina del sito di Poste e a questo punto quando vi viene chiesto che metodo di riconoscimento volete utilizzare, scegliere l’opzione della Carta Nazionale Servizi.