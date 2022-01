Una clamorosa vincitrice del famoso programma ritorna in Honduras per una nuova edizione de “Isola dei Famosi”. Ecco di chi si tratta e tutto ciò che accadrà in questa nuova edizione.

Questa nuova edizione del programma non è ancora iniziata ma già promette bene. Come ben saprete ogni anno grandi volti famosi nel mondo dello spettacolo si riuniscono insieme e volano sull’isola di Palapa per vivere un’avventura unica immersi nella natura. Ebbene sì, questi dovranno abituarsi ad una vita lontana dalla comodità e notevolmente difficoltosa. Dovranno quindi crearsi un riparo e procurarsi del cibo dispersi nel nulla. I naufraghi vengono scelti direttamente dai produttori, o meglio, questi vengono invitati e poi potranno decidere se prendere parte del cast. In questo ultimo periodo, in molti hanno chiacchierato sui presunti naufraghi di quest’anno.

A breve il reality inizierà, la formazione del cast però ancora non è del tutto completa. Gli autori su questo aspetto infatti sono proprio in alto mare. Inoltre si sta ancora decidendo chi occuperò il posto di opinionista e rimarrà al fianco della famosa conduttrice Ilary Blasi. A proposito di opinionisti, in questi ultimi giorni si è sparsa la voce che l’attuale vippona Soleil Sorge avrebbe potuto occupare questo posto. Queste però sono semplicemente voci di corridoio, a smentire la fake news è stata proprio la conduttrice. Quest’ultima non prova una particolare simpatia nei confronti della gieffina. Per lei infatti è un categorico no.

La famosa vincitrice del reality “Isola dei Famosi” torna nel cast per la prossima edizione

A quanto pare, nonostante i brevi tempi rimasti, come già anticipato gli autori sono ancora in alto mare. Si cerca di formare il cast per la prossima edizione del reality e, ad oggi, sono davvero pochi i nomi che hanno occupato la lista dei candidati. Si presume che in questa edizione parteciperanno Carmen Di Pietro e Ilona Staller, oltre a Guendalina Tavassi e Floriana Secondi. Assisteremo inoltre a varie novità, questa volta infatti rimarremo letteralmente senza parole.

Circola una voce che prende come protagonista proprio la vincitrice del reality, la quale sarebbe pronta ad affrontare nuovamente l’avventura con la speranza di aggiudicarsi nuovamente la vittoria. Questa è proprio Antonella Elia. Quest’ultima ha partecipato già due volte al programma, una volta nel 2004 ed una nel 2009 quando trionfò. Alla donna, mentre veniva intervistata a SuperGuidaTv, è stata posta una domanda particolare alla quale lei ha risposto così:

“Fra Isola e GF Vip cosa rifare? L’Isola dei Famosi. Ho partecipato già a due edizioni. Porto quel reality nel cuore perché oltre ai rapporti umani è una bella avventura emozionale nella natura.”

Se Antonella venisse convocata quindi, non esiterebbe ad accettare prontamente la proposta a lei fatta.