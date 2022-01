Glicemia, il segreto del pane inzuppato nell’olio di oliva per abbassarla

Lo studio ha mostrato che i pasti ad alto indice glicemico davano un incremento della glicemia, confrontati con i pasti a basso indice glicemico.

Gli stessi cibi se conditi con olio extravergine di oliva, davano il picco glicemico più contenuto rispetto alle altre pietanze. E questo anche messe a confronto con pietanze povere di grassi.

Quindi se nei propri pasti, si fa uso di due o tre cucchiai di olio a pasto, questo aiuterebbe a limitare gli effetti negativi sul cuore, un problema correlato al diabete e all’innalzarsi della glicemia post-pasto.

Insomma fare una zuppetta di pane integrale in un buon olio extravergine di oliva, nelle persone sane, agirebbe come prevenzione, ma allo stesso modo darebbe anche i benefici in pazienti diabetici in terapia insulinica.