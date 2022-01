Tomaso Trussardi, mazzata per Michelle: volta pagina con lei: “È la sua fotocopia”

Tomaso Trussardi, mazzata clamorosa per Michelle. Dopo la separazione, lui, ha già voltato pagina. Ecco chi è la donna con cui è stato paparazzato. È la fotocopia della Hunziker.

Tommaso Trussardi volta pagina e si fa paparazzare con lei. Ecco chi è la bellissima donna bionda, fotocopia di Michelle.

Tomaso Trussardi volta pagina dopo la separazione con Michelle

Solo qualche giorno fa, per la precisione il 18 gennaio 2022, Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker affidavano all’agenzia ANSA un comunicato che annunciava la loro separazione. Con grande sorpresa di tutti, l’imprenditore della nota casa di moda e la conduttrice svizzera hanno concluso il loro matrimonio.

“Cambi di progetti di vita”, si legge nella nota, “amicizia e rispetto” che continueranno a permanere per il bene delle bambine, continuano gli ex coniugi. Una batosta questa, un fulmine a ciel sereno per tutti i fan della coppia che non si aspettavano un finale così drammatico.

Pochi giorni dopo questo triste annuncio, la conduttrice svizzera ha trascorso il suo compleanno senza la sua (ex) dolce metà, solo con alcuni amici intimi e le persone a lei più care, volando in Sardegna per qualche giorno.

Tomaso Trussardi, invece, si è consolato sulla neve insieme ad un’altra donna. Chi è lei? Ecco con chi è stato paparazzato l’ex della Hunziker. La donna in questione è la fotocopia di Michelle.

Chi è la donna con cui è stato paparazzato l’imprenditore

Mentre Michelle Hunziker è sbarcata in Sardegna per festeggiare il suo compleanno e godersi qualche giorno di relax lontano dai gossip degli ultimi giorni che l’hanno emotivamente sfinita, Tomaso Trussardi si è concesso una breve vacanza a Cortina d’Ampezzo.

L’imprenditore è stato invitato sulla neve dalla stilista Elisabetta Franchi per consolarlo e fargli dimenticare, insieme ad alcuni amici, queste giornate per lui così difficili. I giornalisti di Alfonso Signorini, hanno paparazzato l’imprenditore in compagnia però di una bellissima donna bionda che ricorda molto la sua ex moglie. Di chi si tratta?

Secondo quanto si legge sul settimanale Chi, la donna paparazzata accanto a Tomaso Trussardi è un’amica e assistente storica della famosa stylist. A quanto pare, però, l’imprenditore di moda e la donna bionda si conoscono già da un po’ di tempo.

I due sulla neve sono stati paparazzati vicini più che mai, sorridenti e felici. Sembrano davvero molto complici. Che Tomaso abbia già voltato pagina e dimenticato Michelle? Che sia forse lei la donna della discordia? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi su questa vicenda.