Perché la regina Elisabetta può viaggiare senza passaporto

Lo stabilisce il protocollo reale: la regina Elisabetta può viaggiare senza il passaporto. La sovrana inglese è l’unica tra i membri della Royal Family a poter visitare tutti i paesi del mondo senza dover esibire il passaporto.

Questa eccezione non si applica ad altri reali, persino suo figlio Carlo o il principe William e la stessa duchessa di Cambridge, quando si spostano devono necessariamente presentare questo legale documento di viaggio.

Perché però la regina inglese può visitare qualsiasi paese senza visti o passaporti? La ragione è davvero assurda e lascia senza parole.

Cosa stabilisce il protocollo reale

La regina Elisabetta è la sovrana che ha indubbiamente viaggiato di più. In quasi 70 anni di regno ha visitato 142 paesi in 172 visite istituzionali ufficiali. In ogni viaggio che ha compiuto, che compie e continuerà a compiere, la sovrana della monarchia inglese ha un privilegio: quello di non esibire il passaporto. Come può accadere una cosa del genere? La risposta è davvero pazzesca.

La regina Elisabetta può viaggiare senza il passaporto perché è lei stessa che lo emette e quindi non ha bisogno di esibirlo. Sui passaporti dei sudditi inglesi compare infatti la dicitura dimissione: <<a nome di sua maestà>>.

La mamma del principe Carlo è quindi l’unica che può viaggiare in tutto il mondo senza dover mostrare ai controlli questo documento legale. Ma i privilegi previsti per lei dal protocollo reale non sono finiti.

Lo sapevate che Elisabetta è anche l’unica che può guidare senza la patente? La ragione è sempre la stessa: anche la patente viene emessa da lei. La sua auto, inoltre, può girare liberamente senza targa e senza rispettare limiti di velocità.

Questo non vale per gli altri membri della casa reale. Nel 2001, per esempio, sua figlia, la principessa Anna, ha ricevuto una multa di oltre cinquecento sterline per eccesso di velocità. Ecco anche un’altra chicca.

Oltre a non dover esibire il passaporto e poter guidare senza la patente, quando viaggia, la regina Elisabetta deve sedere da sola, senza nessun altro membro della famiglia reale: malauguratamente dovesse verificarsi un incidente, il regno inglese finirebbe per rimanere scoperto delle figure istituzionali più importanti.