Ravioli dolci di carnevale, la ricetta perfetta amata da grandi e piccini

Carnevale è alle porte, i ravioli dolci di carnevale saranno perfetti da preparare in casa e da offrire ai nostri ospiti, saranno graditi da tutti.

Il periodo clou del Carnevale 2022 inizierà il 13 febbraio, una idea golosa da preparare con anticipo, farà felici noi e i nostri cari.

Ravioli dolci di carnevale

Croccanti scrigni spolverati di zucchero a velo, ripieni di una sorpresa golosa cuore di confettura. I ravioli dolci di Carnevale si presentano in parte simili alla famose chiacchiere.

Tuttavia la loro preparazione è molto simile ai classici ravioli di pasta fresca, dove nel doppio strato di pasta è contenuto il ripieno che può essere di vari tipi: dalla crema pasticcera alla confettura, o una crema al cioccolato.

I Ravioli dolci di carnevale, per i giorni di carnevale andranno ad arricchire le nostre tavole, magari insieme ad altre prelibatezze come le chiacchiere tradizionali.

Ingredienti per 50 ravioli

Burro 50 g

Zucchero 60 g

Uova 1

Latte intero 100 ml

Sale fino 1 pizzico

Farina 00 300 g

Scorza di limone 1

Baccello di vaniglia 1

Ingredienti per il ripieno

Marmellata q.b.

Albumi 1

Inoltre Zucchero a velo q.b. da cospargere sopra e olio di semi per friggere q.b.

Preparazione

Iniziamo la preparazione dei ravioli dolci di Carnevale versando in una ciotola o nella planetaria alla quale avrete inserito la foglia: la farina, il burro fatti a pezzetti, lo zucchero, l’uovo, i semi di vaniglia, il latte, la scorza di un limone e un pizzico di sale.

Lasciamo che la foglia della planetaria impasti gli ingredienti fino a farne un composto liscio e compatto. A questo punto potete trasferitelo in una terrina coperto con la pellicola trasparente e mettete al fresco a riposo per mezz’ora.

A questo punto dovete dividere l’impasto in panetti del peso di circa 150 gr, quindi una volta schiacciati vanno lavorati con un mattarello o co l’apposita macchinetta per tirare la sfoglia.

Cercate di farne delle sfoglie spesse 1 mm, o di 1 mm e ½. Nel caso si laceri la sfoglia, durante la lavorazione, sarà sufficiente infarinatela, piegarla e ripassarla nella macchinetta fino a quando non la vedrete liscia e compatta.

Proseguite poggiando una sfoglia su di una spianatoia e distanziando di qualche cm uno dall’altro, dei mucchietti di ripieno (la misura è un cucchiaino scarso).

Al fino di rendere più agevole questa fase della preparazione dei ravioli dolci di carnevale, possiamo farci aiutare trasferendo tutto il ripieno in una sac-à-poche. Questo ci consentirà di fare delle porzioni di farcitura più regolare.

Come ripieno si potrà optare per una confettura secondo il vostro gusto personale oppure pensare ad un dolce ripieno alla Nutella.

Passiamo con lo spennellate con l’albume i bordi posti al lato della sfoglia e la superficie di pasta presente tra una porzione di ripieno e l’altro.

Quindi ora possiamo iniziare con il piegate la sfoglia nel senso della lunghezza chiudendola come se fosse un libro. Per eliminare l’aria al suo interno procedete pressando la pasta intorno al ripieno, in seguito utilizzando una rotella tagliapasta dal bordo smerlato, preparate i vostri ravioli dolci. Questa operazione va ripetuta per ogni raviolo, quindi fino a che non avrete esaurito tutto l’impasto.

Scegliete a questo punto un tegame che abbia dei bordi alti e in questo versate dell’olio di semi che farete diventare caldo ma non bollente. Una volta raggiunta la temperatura ideale immergete 2-3 ravioli al massimo per volta. I ravioli vanno rigirati su entrambi i lati e scolati con una schiumarola non appena li vedrete dorati.

Man mano che prelevate i ravioli poggiateli su di un piatto ricoperto con della carta assorbente da cucina, in questo modo farete scolare dal raviolo tutto l’olio in eccesso. Quindi una volta ben asciugati potete passare a spolverarli con dello zucchero a velo vanigliato. Potete servire i ravioli dolci di Carnevale sia tiepidi che freddi.