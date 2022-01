Lavastoviglie, non ti servono più le capsule: bastano questi 3 magici ingredienti a costo 0 euro

Sostituire le capsule per lavastoviglie commerciali può offrire notevoli vantaggi, come la riduzione dell’uso di contenitori di plastica usa e getta.

Senza contare che c’è una notevole riduzione del contatto fisico con elementi chimici che possono causare reazioni allergiche. E potrebbero bastare anche solo 3 magici ingredienti.

Le capsule commerciali per lavastoviglie

Se leggiamo attentamente l’etichetta degli ingredienti delle lavastoviglie commerciali si nota subito che contengono solventi e stabilizzanti. Solitamente in questi prodotti è presente acqua e solfato di sodio, oltre a detergenti, correttori di PH, candeggina, esaltatori di brillantezza, ecc.

In sostanza sono esattamente questi che aiutano veramente a rimuovere lo sporco e le macchie. Infine sono presenti coloranti e profumi, che per l’effettiva pulizia delle stoviglie sono totalmente inutili.

Dunque pensando a come fare per ottenere un risultato di lavaggio ottimale, abbiamo bisogno prima di tutto di un ingrediente che sia in grado di rimuovere sporco, grasso e macchie.

Ma non solo, per ovvi motivi igienici, dobbiamo anche inserire un ingrediente antibatterico affinché si possano rimuovere le tracce di batteri e germi da stoviglie e utensili. La lavastoviglie fa parte ormai della nostra vita, è una grandissima comodità alla quale difficilmente si fa più a meno!

Cosa occorre per fare dei detersivi per lavastoviglie in casa

Come per la lavatrice, la lavastoviglie ha bisogno di un detersivo specifico, poco importa che sia in polvere, capsule o tabs. E se malauguratamente abbiamo finito il detergente? Niente paura possiamo fare a meno di tirar fuori i guanti per lavare i piatti a mano ci sono alcuni prodotti magici che possiamo utilizzare per ottenere lo stesso risultato.

Tra tutti il limone, il bicarbonato, l’aceto o il sapone di Marsiglia, sono dei candidati possibili per la composizione del detersivo fatto in casa. Vediamo come andrebbero assemblati.

Detersivo al limone fatto in casa

Il sapore aspro del limone è facilmente riconoscibile, molti di noi non sanno però che grazie al suo alto contenuto di acido citrico, il succo di limone è un eccellente detergente naturale multiuso.

L’alto livello di acidità nei limoni crea un ambiente a basso pH ostile a molti tipi di batteri, tra i quali quelli che causano la salmonella o l’E. coli. Tuttavia, occorre chiarire che il succo di limone non ha lo stesso effetto su tutti i patogeni.

Ecco cosa occorre per una proposta con un alto potere pulente per un detersivo al limone:

8 limoni

800 ml d’acqua

300g di sale fino

200ml di aceto

Iniziamo facendo bollire i limoni fino a farli diventare morbidi, per controllare potete bucarli con un coltello o una forchetta, come si fa di solito per controllare la cottura delle patate.

Quindi si procede tagliando eliminando i semi al loro interno e tagliando i limoni a pezzi che andranno poi frullati per farne una poltiglia omogenea. Filtriamo con un colino a maglie larghe, per non intasare la lavastoviglie e uniamo gli 800ml d’acqua, e i resto degli a ingredienti. Mettiamo a bollire il composto e giriamo usando un mestolo di legno, e facciamo ridurre la quantità a circa mezzo litro di detersivo. Il detersivo al succo di limone così ottenuto è un efficace detergente contro macchie di calcare, ruggine metallica, cattivi odori e molto altro e può essere utilizzato subito, ma anche conservato per alcuni mesi.

Tabs casalinghe al bicarbonato

il bicarbonato di sodio è molto efficace per rimuovere lo sporco, è un buon alleato per molte attività di pulizia, vediamo cosa occorre e come fare:

300g di bicarbonato di sodio

Acqua demineralizzata

1-2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido

Circa 20 gocce di oli essenziali di arancia o limone