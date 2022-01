Laetitia Casta, che fine ha fatto dopo Sanremo? Stenterete a riconoscerla | FOTO

Laetitia Casta presentò il Festival di Sanremo insieme a Fabio Fazio. Era il lontano 1999 e lei era una modella bellissima. Com’è diventata oggi?

La modella Laetitia Casta è stata con l’attore italiano Stefano Accorsi dal 2003 al 2013 da cui ha avuto due figli.

Laetitia Casta: una vita da supermodella

Era il 1999 quando Laetitia Casta calcò il palcoscenico di Sanremo per fare da spalla a Fabio Fazio che era alla prima esperienza con il festival. 15 anni dopo, nel 2014, calcò di nuovo quel palco, nelle vesti di super ospite poiché era diventata una super modella dalla fama internazionale. Una presenza che nel 1999 non divise il pubblico di Sanremo.

La Casta è stata fidanzata con l’attore italiano Stefano Accorsi dal 2003 al 2013. Da lui ebbe due figli. Attualmente, invece, è da un anno legata a Lorenzo Durante, un operatore cinematografico pugliese. Galeotto fu il set del film Una donna per Amica di Giovanni Veronesi. Da quell’occasione, i due sono diventati l’uno l’ombra dell’altra. Secondo i giornali scandalistici francesi, il matrimonio sarebbe vicino. Una supposizione abbastanza fondata poiché Laetitia Casta avrebbe già al dito l’anello di fidanzamento.

La conferma ufficiale da entrambi non è arrivata. Del resto, la Casta, fino ad oggi, non ha mai voluto convolare a nozze con nessuno. Basti pensare ad Accorsi e al padre della sua prima figlia, Stéphane Sednaoui, fotografo.

Il cambio di look

Recentemente, Laetitia Casta ha fatto la sua comparsa a Vivement dimanche, un programma televisivo francese. La particolarità è stata il suo cambio di look, per lo meno nell’hairstyle. La super modella, infatti, ha detto addio alla sua fluente chioma lunga (già ridotta di molto rispetto ai tempi di Sanremo), per sfoggiare un look alla maschietta.

Nonostante i capelli corti la sua super femminilità è stata ben evidente. Complice anche l’amore con Durante che la rende raggiante. L’attrice francese, che fu insignita anche del titolo di Marianne, simbolo del suo paese, oggi ha 35 anni. Inoltre, è mamma di tre figli. Che il nuovo look porti con se delle grandi novità nella sua vita? Che abbia deciso (finalmente) di convolare a nozze?

A corredare il look più svelto, una mise molto easy, quasi castigata, che non ha penalizzato la sua bellezza. I commenti al vetriolo sul suo nuovo taglio di capelli non hanno tardato ad arrivare. Prima di lei molte altre come, ad esempio, Vanessa Paradis.