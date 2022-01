Luca Laurenti, finalmente la verità: racconta il grave malore “Mi ha aiutato Paolo”

Luca Laurenti a cuore aperto. Il famoso conduttore racconta del grave malore di cui ha sofferto e di come Paolo Bonolis l’abbia aiutato a risollevarsi. Le sue parole sono davvero commoventi.

La spalla storica di Paolo Bonolis si confessa e fa delle dichiarazioni inedite che hanno commosso tutti. Ecco la malattia di cui ha sofferto e il racconto di come è riuscito a riprendersi grazie all’amico Bonolis.

La confessione inedita di Luca Laurenti

Classe 1963, Luca Laurenti è nato a Roma. Amante fin da piccolo della musica, inizia da giovanissimo a dedicarsi ai pianobar. Approccia al mondo della televisione nel lontano 1991 quando insieme a Paolo Bonolis compare nel programma Urka in onda su Italia 1.

Da quel momento per lui si apriranno le porte del successo. Lavorerà al fianco di conduttori oggi amatissimi come Gerry Scotti con il quale parteciperà a Il gioco dei nove. Non metterà mai da parte però la sua passione per la musica e nel 1992 è su radio Deejay insieme a Amadeus e Marco Baldini.

Con Paolo Bonolis, invece, inizia un sodalizio professionale che ancora tutt’oggi perdura. Luca Laurenti è un uomo molto sensibile e per quanto strano possa sembrare, anche introverso. Fuori dagli studi televisivi conduce una vita normale e più volte si è trovato anche ad affrontare problemi piuttosto seri.

In una confessione inedita, il maestro, così come è definito nell’ambiente televisivo, ha raccontato di diversi problemi che lo hanno molto segnato e dai quali è riuscito a riprendersi grazie all’amico Paolo Bonolis.

Come Paolo Bonolis ha salvato l’amico

Luca Laurenti e Paolo Bonolis sono una coppia artistica dal 1991. I due sono stati al timone e ancora tutt’oggi lo sono, di trasmissioni di grande successo come Ciao Darwin, Urka e attualmente Avanti un altro.

Luca e Paolo sono non soltanto colleghi ma anche amici, fuori dagli studi televisivi si frequentano e si vogliono un grande bene. Sapete che Luca Laurenti soffriva di diverse fobie che hanno condizionato la sua vita?

Il maestro è riuscito a risalire dal baratro proprio grazie a Paolo Bonolis. Laurenti ha raccontato che per anni ha sofferto di agorafobia, la paura di interagire con le persone in luoghi aperti o affollati. Ha raccontato che rimaneva chiuso in casa ed evitava occasioni sociali.

Per un lungo periodo ha sofferto anche di depressione e di balbuzie. Ad aiutarlo ad affrontare le sue paure e i suoi problemi ci ha pensato Paolo Bonolis che lo ha spronato ad aprirsi e a vivere tranquillamente la sua vita. Proprio Paolo ha presentato all’amico Raffaella Ferrari, attuale moglie di Luca. Raffaella e Paolo sono riusciti a dare un senso di equilibrio e pace alla sua vita.