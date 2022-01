Isola dei famosi, clamoroso scoop: dal GF Vip all’Honduras: “Lo vuole Ilary”

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta ottenendo un successo grandioso e Ilary Blasi ha già notato alcuni volti del programma di Alfonso Signorini, per inserirli prossimamente nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Negli ultimi giorni, le indiscrezioni sui nomi dei possibili concorrenti della prossima edizione de L’Isola dei famosi stanno circolando sul web. La conduttrice romana starebbe corteggiando un noto volto del Grande Fratello Vip 6: scopriamo di chi si tratta.

Tutte le novità de L’Isola dei famosi 2022

Dopo la fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip inizierà L’Isola dei Famosi 2022 e anche quest’anno ci sarà Ilary Blasi al timone. Non manca tanto alla nuova stagione del reality, proprio per questo, in questi ultimi giorni stanno spuntando i nomi dei possibili concorrenti.

Una cosa è certa, gli opinionisti non saranno quelli dell’edizione precedente e si vocifera che la bella conduttrice vorrebbe al suo fianco Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Una coppia scoppiettante che sicuramente non ci deluderà.

Un’altra certezza, invece, sarebbe proprio l’inviato in Honduras. Si tratta di uno dei più grandi rugbisti italiani, ovvero Alvise Rigo, noto anche per aver partecipato a Ballando Con le Stelle, il programma di Milly Carlucci.

Nelle scorse ore, però, sono spuntati i nomi di due possibili concorrenti, uno di questi è stato tra i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip: scopriamo di chi si tratta.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi: chi ha scelto Ilary Blasi

Da come si legge sul web, Ilary Blasi vorrebbe a tutti i costi uno dei protagonisti di quest’anno del Grande Fratello Vip. Si tratta del papà di Manuel Bortuzzo, Franco. L’uomo, durante la permanenza del figlio nella casa più spiata d’Italia, si è fatto conoscere al pubblico e i telespettatori lo hanno amato sin dall’inizio.

Ma nelle scorse, è spuntato anche un altro nome. Questa volta arriva direttamente dal parterre maschile di Uomini e Donne, stiamo proprio parlando di Biagio Di Maro. Quest’ultimo è uno dei protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi e non è passato di certo inosservato al pubblico, dato che spesso si trova al centro delle discussioni.

Queste sono solo indiscrezioni, per scoprire con certezza se i due parteciperanno al reality di Ilary Blasi, non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale da parte del programma. Siamo sicuri che se dovessero sbarcare in Honduras, non ci deluderanno.