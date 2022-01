GF Vip, clamoroso: i concorrenti avevano previsto tutto. Per questa informazione che è venuta fuori in maniera inattesa, Signorini finirà sicuramente nei guai. Ecco che cosa è accaduto.

Il conduttore del Grande Fratello Vip 6 è in guai grossi, i gieffini hanno svelato tutto. Ecco che cosa è venuto fuori. Pazzesco.

Alfonso Signorini è nei guai

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta riscuotendo grande successo e sta andando avanti però non senza critiche e polemiche. Il presentatore ha mantenuto e continua a mantenere alta l’attenzione dei telespettatori per via delle dinamiche che con il suo team è stato in grado di creare e costruire quasi a tavolino, ma non tutti sembrano apprezzare.

Più volte il conduttore è stato criticato per il suo atteggiamento di imparzialità nei confronti dei vipponi, dimostrando chiaramente la sua preferenza per alcuni piuttosto che per altri. Questo è un aspetto di non poco conto che ha fatto infuriare il pubblico.

Nelle ultime ore è accaduto però anche qualcosa di ben più grave. I concorrenti hanno svelato un dettaglio che potrebbe mettere in guai seri il direttore di Chi. Ecco che cosa è successo.

La confessione in attesa dei gieffini sbalordisce

Il Grande Fratello Vip 6 è iniziato il 13 settembre 2021 e si concluderà il 14 marzo 2022 con una puntata super scoppiettante e sicuramente ricca di colpi di scena. Ogni settimana il numero dei vipponi presenti nel bunker di Cinecittà si riduce sempre di più per via delle nomination e al round finale arriveranno solo in pochi.

I concorrenti di quest’anno sono molto apprezzati e amati dei telespettatori. Sensibili, empatici e con storie personali talvolta drammatiche alle spalle, hanno attirato l’attenzione del pubblico che continua a seguire questa trasmissione con curiosità.

Proprio alcuni dei concorrenti, nelle scorse ore si sono lasciati andare a delle dichiarazioni molto forti che potrebbero mettere il conduttore, Alfonso Signorini, nei guai. Che cosa è successo?

Protagonisti di una importante confessione sono Davide Silvestri e Soleil Sorge. I due gieffini sono impegnati in una curiosa conversazione, e, ad un certo punto, rivelano, bisbigliando tra di loro, che presto potrebbe esserci un salvataggio a catena. I due compagni iniziano poi a mettersi d’accordo su chi salvare e chi lasciare invece indietro.

Come fanno ad avere questa informazione? Si mormora inoltre che i concorrenti siano al corrente anche del futuro ingresso di Antonio Medugno, modello napoletano e star di TikTok.

Come è possibile che i gieffini sappiano tutte queste news? Alfonso Signorini per queste rivelazioni potrebbe andare alla gogna mediatica e la trasmissione perdere successo. Il pubblico si sente preso in giro.