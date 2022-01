Tomaso Trussardi, cambia tutto di nuovo con Michelle Hunziker | Se la vuole subito riprendere

Michelle Hunziker ha appena festeggiato il primo compleanno da single. Trussardi, però, ha provato a riconquistarla senza successo. Vediamo perché.

Dopo undici anni di matrimonio, la storia tra Michelle Hunziker e Trussardi è finita.

Il primo compleanno da single per Michelle Hunziker

La show girl di origini svizzere Michelle Hunziker ha compiuto 45 anni. Si è trattato per lei del primo compleanno da single dopo undici anni di unione con Tomaso Trussardi. A farla sentire meno sola ci hanno pensato i suoi fans. Commenti, direct, regali, Michelle Hunziker ha affermato che è stata inondata d’affetto.

Tanto che, per ringraziare tutti, ha deciso di immortalarsi nelle sue Instagram stories con gli occhi lucidi. Si è trattata di una delle prime volte in cui la showgirl ha mostrato il suo lato fragile. Una settimana fa, la coppia aveva fatto sapere, in una nota ufficiale, che non avrebbero rilasciato più dichiarazioni sula rottura. La coppia, insomma, ha voluto tenere privati i motivi della rottura.

A starle vicino nel giorno del suo compleanno, oltre a fan e ad amici, ci sono state le sue figlie: Aurora, 19 anni, avuta con Eros, Celeste, 8 anni e Solei 6 anni. Anche le festività natalizie sono trascorse per i due ex coniugi da separati. Il Natale doveva servire per fare chiarezza sul da farsi della loro relazione. Difatti, dopo le feste, hanno comunicato che si sarebbero lasciati.

Gli auguri di Tomaso a Michelle

Michelle Hunziker ha spostato Tomaso Trussardi, l’imprenditore della casa di moda, nel 2014 e da lui ha avuto due figlie. L’imprenditore ha deciso di rompere il silenzio dopo la rottura inviando pubblicamente all’ex moglie un messaggio via Instagram. Un modo unico, discreto ma, in un certo senso, anche affettuoso, per augurarle buon compleanno.

Tomaso ha preso una foto del cane di famiglia e ha deciso di ripostarla sul suo Instagram. Come didascalia della story ha scelto di scrivere, in inglese:

“Tanti auguri ad una donna meravigliosa”.

Che sia stato, da parte dell’imprenditore, un modo per riconquistare pubblicamente l’ex moglie?

Comunque Queen Michelle Hunziker che riposta gli auguri di tutti tranne che di Trussardi. Sinceramente se pensava fosse un Amazing Woman poteva evitare di fare determinate cose. #uominiedonne pic.twitter.com/o9VCNGXRIK — Franci Pagli (@LaMaiNaGioia) January 24, 2022

La replica di Michelle Hunziker non è tardata ad arrivare. La showgirl ha deciso di ricondividere la storia in cui l’aveva taggata l’ex marito, omettendo il suo nome, coprendolo con un cuore. Che sia stato da parte sua, un modo velato per mostrare disinteresse e distacco per Trussardi? Intanto, alcuni rumors vogliono che dopo trascorsi burrascosi, i rapporti tra Michelle ed Eros siano tornati più distesi.