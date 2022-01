GF Vip, dalla casa esce proprio lei: “Amadeus la vuole a Sanremo con lui”

Alfonso Signorini dovrà dirle addio per sempre poiché presto abbandonerà il GF Vip per poter partecipare a Sanremo. Ecco chi è lei: tutti i dettagli a riguardo.

Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato molto delle vicende accadute all’interno della casa del Grane Fratello Vip. Non tutti però sanno che vi sono alcune novità per quanto riguarda la permanenza di alcuni concorrenti. Come ben saprete a questi è stata posta la fatidica domanda, chi non ha accettato il prolungamento del termine previsto dagli autori ha abbandonato definitivamente il programma. Dopo all’incirca un mese però la tensione è notevolmente aumentata e chi ha rifiutato di abbandonare la casa, oggi, si è notevolmente pentito della propria scelta. Uno di questi ad esempio è il vippone Manuele Bortuzzo. Quest’ultimo lascerà a breve il programma così da poter riprendere gli allenamenti.

Molti sono i concorrenti che vorrebbero arrendersi e tornare finalmente fra le braccia dei loro cari, alcuni di loro hanno perfino altri programmi in mente. Secondo quanto si vocifera infatti, una donna abbandonerà il Grande fratello Vip poiché il più famoso conduttore Amadeus, ha richiesto la sua presenza a Sanremo. Poter salire sul palco dell’Ariston sarebbe un onore per tutti coloro che oggi sono presenti all’interno della casa.

Vippona abbandona il GF Vip 6 per poter partecipare a Sanremo, l’invito arriva direttamente da Amadeus

A breve inizierà il più rinomato Festival della musica italiana e stata richiesta la presenza non solo dei cantanti più acclamati, ma bensì anche delle persone più influenti. A quanto pare, il conduttore Amadeus vorrebbe che sul palco salisse una vippona attualmente presente all’interno della casa. Tutto questo potrebbe farvi pensare che la gieffina in questione sia la famigerata Katia Ricciarelli, donna famosa nel mondo della musica, in realtà non è affatto così.

Dopo le sue frasi razziste rivolte alle Principesse, attualmente gieffine, nessuno ha più voluto collaborare con lei. La diretta interessata infatti è proprio Soleil Sorge, secondo quanto si vocifera, il conduttore la vorrebbe al suo fianco per via della notorietà acquisita. Inoltre un altro chiacchiericcio la vede come protagonista, ovvero quello con l’ex vippone Alex Belli.

Raga ma questo scoop che sta girando che Amadeus che vuole Soleil a Sanremo con lui??? 😄 #gfvip pic.twitter.com/nSOb249otD — Gossippworld@ (@Gossippworld1) January 25, 2022

Quest’ultimo dovrebbe entrare nuovamente nella casa come concorrenti ripescato e, dal momento che la ragazza è stanca del triangolo amoroso creatosi, lei potrebbe uscire. Ovviamente questo attualmente sono solo delle voci di corridoio, non si esclude però la possibilità di una buona percentuale di veridicità dei fatti. Soleil accetterebbe l’invito di Amadeus?