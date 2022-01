Pippo Baudo, ancora super innamorato di Katia: “Quello che c’è dentro non si può raccontare”

Nonostante siano passati diversi anni, la storia d’amore tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo continua ad appassionare i fan. Un amore travolgente che ancora oggi è molto discusso: scopriamo di più.

Attualmente Katia Ricciarelli si trova dentro la casa più spiata d’Italia e più volte ha raccontato ai suoi coinquilini il grande amore c’è stato con il grande Pippo Baudo. I due una volta erano sposati e nonostante i diversi litigi che ci sono stati oggi hanno un rapporto davvero speciale: scopriamo di più.

Pippo Baudo la storia con Katia Ricciarelli

Pippo Baudo è uno dei pilastri della televisione italiana, ma non si può nominare lui senza parlare della sua ex moglie, Katia Ricciarelli. Quella tra i due è stata una lunga storia d’amore, coronata con un matrimonio nel 1986.

Purtroppo, dopo circa 18 anni, precisamente nel 2004, si sono separati e ci sono state diverse battaglie legali. All’epoca si parlava di un presunto tradimento, ma alla fine la Ricciarelli smentì questa notizia durante un’intervista. Ora i due sono in ottimi rapporti, infatti, la cantante, in passato ha dichiarato:

“Mi dispiaceva non sentirlo più, anche perché 18 anni di matrimonio sono lunghi. Buttare via tutto per qualche stupida cosa non era giusto. Siamo persone adulte e intelligenti, quindi dovevamo smetterla con questa storia”.

Finalmente nessun rancore tra i due. Come ben saprete, attualmente Katia è all’interno della casa del Grande Fratello Vip e probabilmente Pippo Baudo potrebbe entrare per mandarle un dolce saluto.

Il grande amore per Katia Ricciarelli

Pippo Baudo, una carriera costellata di successi e anche di bellissime storie d’amore. La più importante e discussa è stata proprio quella con Katia Ricciarelli, che il pubblico ricorda ancora con tanto affetto. Durante un’intervista il conduttore ha raccontato:

“Ho avuto storie importanti: Alida era una grande artista, mentre con Katia ci siamo incontrati quando facevo Fantastico. Dovevo cercare una cantante lirica e prima ho scoperto Cecilia Bartoli poi la Ricciarelli. Ne è nato un amore profondissimo”.

Per Baudo, Katia rappresenta la donna più importante della sua vita e ancora oggi lui è davvero molto legato alla cantante. Chissà se ci sarà un ritorno di fiamma quando si rivedranno, non ci resta che aspettare per scoprirlo.