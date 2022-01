GF Vip, chiesto l’intervento immediato di un prete: “Basciano sta male”

I concorrenti del GF Vip hanno richiesto l’intervento immediato di un prete per via delle condizioni di Alessandro Basciano. Tutti i retroscena su quanto accaduto all’interno della casa.

Svariati avvenimenti strani sono accaduti in questi ultimi giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti sono tutti allarmati per via delle condizioni del fidanzato della vippona Sophie Codegoni, Alessandro infatti ha avvertito qualche malessere. La relazione con la gieffina sta subendo delle complicanze.

I due apparivano complici in tutto, oggi però sono innumerevoli le discussioni che continuano a dividerli e per questo infatti i due lentamente si stanno completamente allontanando. Le varie difficoltà non sono state affrontate con la giusta maturità, inoltre i due concorrenti si comportano in modo inopportuno per il contesto in sé.

Vi sono alcune volte in cui Alessandro e Sophie condividono la propria quotidianità godendosi a pieno gli attimi trascorsi insieme. Subito dopo però le incomprensioni non lasciano spazio al divertimento.

Perfino i concorrenti presenti all’interno della casa si sono accorti del tutto ed hanno iniziato a lamentarsi delle continue discussioni dei ragazzi. A quanto pare Alessandro non ripone alcuna fiducia nella vippona Sophie, la considera infatti immatura e del tutto priva di contenuto. D’altro canto Sophie lo definisce maleducato e narcisista.

Richiesto l’intervento immediato di un prete all’interno del GF Vip, Basciano preoccupa

Come vi abbiamo già anticipato la relazione con la gieffina non sta procedendo come sperato. Queste complicazioni stanno gravemente influenzando la salute del giovane vippone, salute sia fisica che mentale. Il ragazzo infatti ha avvertito fin troppo stress e per questo vorrebbe porvi rimedio. Ha prontamente deciso di richiedere l’assistenza di un prete agli autori del programma. Mai nella storia del Grande Fratello Vip gli autori si sono ritrovati davanti ad una richiesta simile.

Inoltre il ragazzo ne ha poi parlato con i vipponi presenti all’interno della casa così da ottenere qualche consiglio. Il suo disperato tentativo però è presto andato in fumo poiché davanti a questa sua confessione, concorrenti come Barù e Manila sono prontamente scoppiati in una fragorosa risata. Non capendo il vero motivo della richiesta del ragazzo, hanno chiesto spiegazioni.

Alessandro ha confessato di non sentirsi nel pieno delle sue forze per questo vorrebbe parlare con un prete così da potersi liberare di qualche peso. Inoltre il ragazzo ha ben pensato che il prete potrebbe tornare utile perfino alla ragazza Sophie poiché i suoi comportamenti, a suo dire, sono incredibilmente strani.

No ragazzi Basciano sta male, io lo amo 😂😂😂 — Profilo super trash (@ProfiloTrash) January 24, 2022

Barù e Manila, ironicamente, hanno proposto al ragazzo di fare richiesta direttamente al papa dal momento che tutti insieme si trovano a Roma. Insomma, questa storia ha dell’inverosimile. Oltretutto, successivamente è spuntata un’altra verità, Alessandro vorrebbe parlare con il prete così da poter tornare nel letto con Sophie, sciogliendo la promessa fatta al figlio.