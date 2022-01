Belen Rodriguez lo ammette davanti a Santiago: “Sei l’uomo della mia vita ma papà è il primo”

La famosa showgirl Belen Rodriguez lo ammette pubblicamente perfino davanti al piccolo Santiago, le prove del ritorno di fiamma continuano ad arrivare. Cosa dirà Stefano De Martino?

Negli ultimi gironi vi abbiamo parlato molto della vita privata e soprattutto sentimentale della donna. La quale sta vivendo una tempesta di emozioni grazie al ritorno di fiamma della suo storico ex Stefano De Martino. La showgirl infatti, ha da poco confermato che la sua storia con Antonino Spinalbese è ormai giunta al termine. Il padre della piccola Luna Marì dovrà quindi andare oltre poiché nel cuore della donna c’è posto per un solo uomo. Nonostante le infinite difficoltà e le innumerevoli mancanze, i due sono destinati a ritrovarsi sempre.

Non è di certo la prima volta che assistiamo ad un loro avvicinamento, ovviamente i due mantengono un buon rapporto anche per la crescita del figlio Santiago. Questa volta però i due sembra che facciano davvero sul serio, hanno sempre ammesso infatti di provare ancora un forte sentimento l’un l’altro. Molti sono gli scatti che li incastrano anche se, entrambi, sembrano mantenere riservate le dinamiche dell’evolversi del ritorno di fiamma. A quanto pare però la showgirl è convinta di fare la cosa giusta, ne ha perfino parlato davanti al figlio Santiago.

Belen Rodriguez conferma le voci su Stefano De Martino

La loro storia, nonostante le voci iniziali, ha fatto sognare tutti i loro fan. Sono sempre apparsi follemente innamorati l’uno dell’altra. Con il passare del tempo però i due non sono riusciti a superare dei momenti particolarmente difficili, i quali poi li hanno allontanati definitivamente. Negli anni hanno comunque mantenuto un ottimo rapporto per il ben del loro primogenito Santiago, il quale ha sperato per molti anni in un loro ritorno definitivo. Finalmente, pare che i desideri per bambino si siano avverati.

Quando la donna ha annunciato pubblicamente che la sua relazione con Antonino Spinalbese era orami giunta al termine, Santiago era pazzo di gioia. Nelle ultime ore però, a renderlo nuovamente felice sono proprio le parole della mamma. La conduttrice ha sempre affermato a gran voce che i suoi sentimenti rivolti nei confronti di De Martino sono sempre stati sinceri e profondi.

A quanto pare però questi ultimi non sono mai svaniti, questo è ciò che fa pensare la sua confessione fatta davanti al figlio Santiago.

“Tu sei l’uomo della mia vita ma papà Stefano è il primo.”

Queste sono le parole della donna, nonostante questo però nessuno dei due sembra esser pronto a spuntare allo scoperto.

Desirèe Cirisano